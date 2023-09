In un annuncio a sorpresa e anche non troppo felice per gli appassionati, PlatinumGames ha annunciato che Hideki Kamiya lascerà lo studio il prossimo 12 ottobre. La notizia giunge a pochi mesi di distanza dalle dichiarazioni di Kamiya riguardo al desiderio di creare “Bayonetta Origins,” indicando una serie in divenire. Questa separazione segna la fine di un’epoca, iniziata nel 2007 quando il game designer fu uno dei quattro co-fondatori di PlatinumGames, insieme a Shinji Mikami, Atsushi Inaba e Tatsuya Minami.

In una dichiarazione ufficiale, PlatinumGames ha espresso gratitudine per il contributo di Kamiya all’azienda e ha sottolineato il suo ruolo fondamentale nella crescita e affermazione del team: “Siamo spiacenti di annunciare che Hideki Kamiya lascerà PlatinumGames il 12 ottobre 2023. Siamo molto riconoscenti per le sue idee creative, la leadership e il contributo alla crescita di PlatinumGames dagli esordi a oggi.”

Nonostante la separazione, il comunicato ufficiale rimane ottimistico riguardo al futuro di Hideki Kamiya come sviluppatore di videogiochi: “Abbiamo la convinzione che continuerà ad avere successo nei suoi prossimi progetti come sviluppatore di videogiochi. Siamo impazienti di vedere l’intera industria diventare un posto migliore anche grazie a lui, e gli facciamo tanti auguri per il futuro.”

Al momento, i dettagli che ruotano intorno la misteriosa decisione di Kamiya di lasciare PlatinumGames rimangono sconosciuti. Nonostante le speculazioni, sembra che non sia stata una decisione impostagli dallo studio.

Resta da vedere che cosa farà ora il buon Hideki Kamiya, magari entrerà in una grande azienda, oppure fonderà un nuovo studio. Lo scopriremo sicuramente nei prossimi mesi.