Che Hideo Kojima sia pronto a svelare il suo nuovo videogioco è oramai innegabile. Che però dietro ci fosse una macchina del marketing decisamente importante già ancora prima dell’annuncio, però, non se lo immaginava nessuno. Quello che è accaduto in Francia però ci ha fatto ricredere, visto che di recente la società dietro il game designer (e probabilmente il publisher, ancora tenuto nascosto) ha eseguito una prima manovra pubblicitaria che ci ha lasciati a bocca aperta.

Come riportato da Chris Klippel, giornalista di Press Citron, Journal Du Geek e creatore di Rockstar Magazine, Hideo Kojima ha scelto i punti vendita Micromania (una sorta di Gamestop transalpino) per pubblicizzare il suo nuovo gioco. Alcuni store sono stati decorati con un gigantesco QR Code, che rimanda al reveal della nuova attrice che sarà presente nel suo videogioco, ovvero Shioli Kutsuna, conosciuta a livello internazionale per aver recitato in Deadpool.

Si tratta di una manovra di marketing mai vista prima, soprattutto se consideriamo che il prossimo gioco dell’autore giapponese sarà, almeno al 90%, Death Stranding 2. Il primo titolo non ha avuto sicuramente l’impatto di Metal Gear Solid almeno a livello di vendite ed è davvero sorprendente vedere come un eventuale sequel possa essere spinto così tanto fin dall’inizio.

Débarquer à la PGW on va voir flou. (Ça aussi ce serait très inattendu et cool, mais ne nous emballons pas). (3/3) — Chris’ Klippel (@Chris_Klippel) November 1, 2022

Secondo Klippel, inoltre, un marketing così aggressivo da parte di Hideo Kojima e il suo publisher potrebbero anche pensare di aver anticipato l’annuncio. Se in tanti davano per scontato un reveal ai prossimi The Game Awards, in realtà secondo il giornalista francese è molto probabile che il prossimo titolo del game designer giapponese possa essere svelato alla Paris Games Week, in programma dal 2 al 6 novembre 2022. Chiaramente si tratta di un’ipotesi da prendere con le pinze, ma attenzione a eventuali sorprese dal Giappone. Per ora non possiamo far altro che sederci e attendere: quando sarà il momento giusto per il reveal, state certi che l’autore si premurerà di avvisarci.