Hideo Kojima non ha bisogno di presentazioni. Dopo il recente successo di Death Stranding, quelli su Metal Gear e progetti rinviati come il compianto Silent Hill, in molti si chiedono quale sarà il prossimo lavoro dello sviluppatore. Su questo fronte, i pochi indizi che abbiamo arrivano dal recente Xbox & Bethesda Showcase. In compenso, tuttavia, sappiamo su quale progetto Kojima non è più al lavoro.

Come possiamo leggere nella traduzione inglese del suo account Twitter, infatti, Hideo Kojima avrebbe lavorato su un progetto ispirato alla serie Amazon Prime, The Boys. La traduzione delle sue parole recita: “Ho abbandonato The Boys dopo tre episodi della prima stagione. Pensavo che avrei guardato il resto della serie. In realtà, ho guardato alcuni episodi disponibili nel momento in cui stavo per iniziare un progetto che avevo in sospeso da tempo. L’ho messa in pausa perché il concept era simile (diversa ambientazione e metodi). Una coppia di amici (maschio/femmina) con una squadra di detective speciali che si scontravano con eroi leggendari di nascosto. Stavo pensando a Mads [Mikkelsen] come protagonista principale”.

Lo sviluppatore, in altri tweet, ha approfondito aggiungendo parole di ammirazione verso l’attuale produzione supereroistica. In particolare, Hideo Kojima ha affermato che i supereroi sono attualmente il genere di punta nel mondo dell’intrattenimento. Il suo titolo, tuttavia, era pensato per essere un hard boiled dai toni drammatici. La visione del mondo sarebbe stata oscura e non ci sarebbero stati dei personaggi totalmente buoni o cattivi. Insomma, un titolo in pieno stile Kojima.

Hideo Kojima conferma anche che non è stato prodotto nulla di questo progetto. Tutte queste informazioni sono sempre rimaste esclusivamente nella sua mente. Per quanto riguarda il nuovo titolo dello sviluppatore, invece, sappiamo solamente che sarà un’esclusiva cloud per Xbox. Dunque, non possiamo nemmeno escludere che il nuovo progetto sia, in qualche modo, simile a quest’idea che non è stata sviluppata.