Con la Gamescom 2022 ormai alle nostre spalle è giunto il momento di assimilare e digerire tutti quelli che sono stati gli annunci durante i vari eventi della fiera. Tra i molteplici giochi e aggiornamenti vari, c’è stato un momento, durante la Opening Night Live, che ha emozionato particolarmente i fan di Hideo Kojima. Il noto game designer nipponico non ha presentato alcun nuovo gioco, ma ci ha svelato il suo nuovo podcast che sta già trovando spazio su Spotify.

Il podcast annunciato pochi giorni fa è chiamato Hideo Kojima Presents Brain Structure, ed è bastato un breve episodio di prologo per schizzare al secondo posto della classifica dei podcast più seguiti su Spotify in Giappone. Questo nuovo progetto di Kojima si pone l’obbiettivo di indagare e raccontare come il noto game designer lavora ai suoi progetti, con un forte focus su come nascono le idee dietro ai suoi videogiochi.

Come già sottolineato, del podcast di Hideo Kojima ne è stato pubblicato solamente un primo episodio che fa da apertura al progetto, dove vengono gettate le basi di ciò di cui si chiacchiererà nelle prossime puntate. È bastato così poco per attirare le attenzioni di tantissimi appassionati, i quali hanno portato questo nuovo podcast subito nella vetta della classifica giapponese. Va sottolineato, però, che gli episodi sono ascoltabili sia in giapponese che lingua inglese.

Insomma, un inizio col botto per questo ennesimo progetto dell’eclettico game designer che ha dato vita a grandi videogiochi come la saga di Metal Gear o il più recente Death Stranding. D’altronde, Kojima è sempre stato attratto da molti media e non è così strano che voglia sperimentare anche con altro al di fuori del videogioco. Per quanto riguarda i giochi, sappiamo che Kojima è attualmente al lavoro su più titoli, almeno stando a quanto ha dichiarato durante la serata dell’Opening Night Live della scorsa Gamescom 2022.