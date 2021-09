Hideo Kojima ha in mente un gioco con Mads Mikkelsen, il nome vi spiazzerà

Quando si parla di Hideo Kojima di solito si è sempre di fronte a progetti interessanti con collaborazioni incredibili come accaduto con Death Stranding, dove personalità del calibro di Norman Reedus, Guillermo del Toro o Mads Mikkelsen hanno offerto le loro prestazioni attoriali al gioco. Proprio a proposito di quest’ultimo attore, Kojima ha rivelato in giornata sui social di avere in mente un gioco che gira attorno a lui, dal nome davvero… singolare.

Non sappiamo se definire anche questa idea dell’autore giapponese interessante, ma certamente è particolare: MADS MAX. Questo è il titolo-freddura che Hideo Kojima ha avuto in mente per tanto tempo e che oggi ha deciso di condividere con i suoi fan e lettori sui social. Il maestro ha scritto il seguente messaggio: “Ho una serie di idee che voglio creare con Mads come personaggio principale. Una volta ne ho spiegata una a Mads. Mi ha ascoltato con attenzione, ma quando gli ho detto il titolo, ha fatto una faccia strana. Sembrava pensare che stessi scherzando. Invece ero serio. Il titolo provvisorio era ‘MADS MAX’.”

Data che Hideo Kojima ama essere sempre molto criptico, supponiamo dovremmo aspettare diverso tempo prima di capire se l’autore giapponese stia effettivamente lavorando a un videogioco che ruota attorno a Mads Mikkelsen o se, semplicemente, aveva voglia di condividere battute da zio depresso sui social. Il nome suggerito da Kojima è ovviamente un gioco di parole tra il nome dell’attore e il celebre film Mad Max. Non potrà mai essere vero, speriamo.

Nel frattempo vi ricordiamo che Death Stranding Director’s Cut, riedizione di Death Stranding che uscirà in esclusiva solo su PS5, verrà rilasciata l’8 novembre 2021. Potete trovare tutti i dettagli dei contenuti aggiuntivi in questo articolo. Hideo Kojima recentemente ha affermato di aver messo tutta la sua anima nel montaggio del prossimo trailer, la cui uscita ancora non è nota ma che, supponiamo, verrà mostrato nel prossimo PlayStation Showcase di settembre annunciato in giornata.