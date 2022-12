Nel corso di una recente intervista con IGN USA, Hideo Kojima ha riflettuto sul futuro della Kojima Productions e sulle attuali potenzialità tecnologiche del mercato, nel rapporto con la creatività umana e gli automatismi del caso. Il 2023 si prospetta piuttosto interessante, specialmente alla luce dei recenti annunci e misteri dal celebre autore videoludico.

Una delle tematiche più care da sempre a Hideo Kojima si lega strettamente alle capacità, future e presenti, della IA. Questa cosa l’abbiamo vista più volte all’interno delle storie che lo hanno reso celebre (la Metal Gear Saga ne è un esempio lampante), ritornando sotto forma di ragionamenti concettuali e riflessioni sul rapporto che l’umanità ha da sempre con il progresso e la tecnologia.

I recenti passi avanti fatti dall’Intelligenza Artificiale danno sicuramente da riflettere, e Kojima non ha esitato a parlarne con IGN USA, dicendo che uno dei suoi più grandi timori risiede proprio nell’impatto che uno sviluppo del genere potrebbe avere, o meno, sullo stesso mercato. Dal suo punto di vista è ancora tutto da vedere, anche se non tarda un secondo a ironizzare sulla faccenda. Alla domanda sul futuro della Kojima Productions e sull’eredità che lascerà al suo interno fra 50/100 anni ha risposto così: “Questa è una bella domanda. Non ci ho mai pensato davvero. Continuerò a guidare la società finché sarò in giro. Tutto ciò che conta per me è che le nostre radici, quando si tratta di creazione, siano mantenute intatte. Ma sai, probabilmente diventerò un’intelligenza artificiale e resterò nei paraggi. Devi essere stimolato in molti modi diversi se vuoi continuare a creare cose nuove, quindi immagino che continuerò a collaborare con gli altri e ad assorbire cose nuove anche se sarò un’intelligenza artificiale”.

Alla luce di queste nuove dichiarazioni c’è sicuramente da ben sperare per il futuro di Hideo Kojima. Attualmente parlando, comunque, la curiosità di tutti è proiettata sia verso Death Stranding 2 che altri probabili progetti.