Hideo Kojima è al lavoro sulla trama del suo prossimo progetto

Hideo Kojima: questo nome fa saltare alla mente tantissimi ricordi, alcuni molto recenti, altri un po’ più datati. Il famoso Game Director ha dato vita ad una delle saghe più longeve ed importanti del mondo videoludico, ovviamente stiamo parlando di Metal Gear. In questi ultimi anni ha fondato la Kojima Productions attuando una vera e propria rinascita dalle ceneri della Software House omonima di proprietà di Konami, creando uno dei capolavori moderni per eccellenza: Death Stranding.

Quando si parla dell’eccentrico Kojima, ogni tweet o dichiarazioni che manifesta può nascondere qualsiasi cosa. Si vocifera da diverso tempo lo sviluppo di un titolo horror o per lo meno di un nuovo gioco esterno a Death Stranding, in un vecchio post infatti aveva fatto riferimento a The Eye, horror thailandese che provò a guardare, senza però riuscire ad arrivare alla fine perché troppo spaventato, questo processo avrebbe contribuito allo sviluppo di P.T. Avendo successivamente però twettato che “forse riuscirebbe ora a finirlo“, il web ha iniziato a pensare e sperare ad un nuovo progetto stile P.T. Oggi sono usciti altri post che confermerebbero la stesura da parte del noto Game Director di una nuova trama. Qui di seguito potete vedere uno di questi tre tweet.

Writing a plot while eating EHOMAKI. pic.twitter.com/SmNoPTtUNm — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) February 3, 2020

Come detto precedentemente a Kojima piace molto condividere la sua routine quotidiana, nascondendo però degli indizi qua e là. Questo porta inevitabilmente ad idee strampalate che però potrebbero risultare veritiere, ed in questo tweet soprattutto ci è balzato all’occhio qualcosa di interessante: Big Boss che cavalca un Criptobionte. Certamente sono solo congetture ma vedere un personaggio tanto iconico, fa tornare alla mente ricordi e speranze mai morte. In un secondo tweet, che potete vedere qui, Kojima continua a sottolineare che sta lavorando ad una trama. Nella foto si possono notare due paperelle, un pomodoro ed anche un coltello. Cosa significa tutto questo? Noi certamente non lo sappiamo. Hideo Kojima, del resto, ci ha abituati a questo genere di enigmi in passato e i suoi follower stanno cercando di capire se c’è un messaggio nascosto da qualche parte. Nel terzo ed ultimo post invece afferma di stare revisionando la trama, il che significa che tecnicamente dovrebbe essersi conclusa.

Noi non abbiamo certamente una sfera di cristallo, ma ammettiamo che queste dichiarazione ci hanno particolarmente sorpreso. Che sia davvero stata scritta la trama del suo titolo? Di cosa si tratterà questa volta? Sarà davvero un titolo horror? Non ci resta che aspettare e vedere cosa ci prospetta il futuro. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le informazioni e novità sul nuovo progetto di Hideo Kojima.