Hideo Kojima nasconde un countdown sui suoi profili social

Hideo Kojima è ormai noto soprattutto per la sua personalità e per il modo in cui nasconde spesso dettagli sui suoi nuovi progetti. Prima dell’annuncio di Metal Gear Solid V, lo storico director aveva addirittura creato un team di sviluppo fittizio celando addirittura la sua identità. Proprio per questo motivo, dopo l’annuncio del misterioso Abandoned sono partite moltissime teorie e speculazioni che lo vogliono come il prossimo capitolo di Silent Hill, in lavorazione proprio negli studi di Kojima Productions.

Nonostante le smentite di Blue Box, sono ancora in molti a credere a questa teoria, avvalorata da ipotesi sempre più convincenti. Nelle ultime giornate, com’è solito farsi, Hideo Kojima ha postato alcune foto sui suoi profili social, che mostrano alcuni momenti della sua quotidianità. Nello specifico, sono state caricate immagini di canzoni che sta ascoltando, ma alcuni utenti hanno scoperto un dettaglio interessante.

Nelle ultime tre foto, il minutaggio dei brani è sempre lo stesso, ma in ordine decrescente. Ogni immagine mostra i minuti 9:54, 8:54 e 6:54, e alcuni credono che si tratta di un vero e proprio countdown. La mancanza del numero 7 potrebbe essere attribuita a una dimenticanza, secondo le teorie, da parte di Hideo Kojima stesso, che ha poi ripreso il conteggio seguendolo correttamente.

countdown look the HOURS 6:54 8:54 9:54 pic.twitter.com/epseGC3ETu — eAZY1337 (@asy1337) August 12, 2021

Alcuni utenti si spingono più in là, dando un significato anche al numero “54”. Secondo loro, i numeri potrebbero somigliare alle lettere “SH” e facendo quindi riferimento, ancora una volta, alla saga di Silent Hill. Difficile dire quanto queste foto possano avere a che fare con Abandoned o Blue Box, o anche se la teoria ha davvero una base solida su cui far partire le speculazioni.

Il presunto countdown di Hideo Kojima dovrebbe terminare il 19 agosto 2021, data in cui dovrebbe tenersi il vociferato prossimo State of Play di PlayStation. La situazione è sicuramente peculiare e al momento non è possibile trarre delle prime conclusioni. Non ci resta che attendere le prossime ore per vedere se il papà di Metal Gear Solid e Death Stranding stia effettivamente seguendo un countdown. Nel frattempo, fateci sapere commentando in calce cosa ne pensate in merito a questa teoria.