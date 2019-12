Hideo Kojima ha già iniziato i preparativi per il prossimo gioco?

Dopo aver rilasciato Death Stranding sembra che Hideo Kojima si stia già concentrando sul suo prossimo progetto. È stato lo stesso game designer giapponese a rivelare la notizia tramite il proprio profilo Twitter, nel quale ha pubblicato una nuova foto che lo mostra al lavoro su un nuovo concept.

Ad accompagnare la foto Kojima ha voluto scrivere qualche riga che recita: “Sto lavorando al prossimo concept mentre non c’è nessuno in ufficio”. Non è stato dato alcun altro dettaglio, e stando alle scorse dichiarazioni del game designer non è detto che si tratti per forza di un nuovo videogioco, dato che sembra che ci sia l’intenzione da parte di Kojima Production di voler sperimentare anche nel mondo cinematografico.

Working on the next concept while no one is in the office. pic.twitter.com/1zIeo5nnBo — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 23, 2019

Maggio 2019: attraverso un'inquietante diretta su Twitch che ha catalizzato l'attenzione di migliaia spettatori, Kojima ha mostrato altre immagini di Death Stranding.

Secondo diversi rumor invece, il prossimo progetto targato Kojima Production potrebbe trattarsi di un videogioco horror, ma si parla di mere speculazioni, dato che per il momento ci sono ancora pochissime informazioni e Kojima stesso non si è ancora voluto sbilanciare in nessun modo.

Nonostante Death Stranding non sia riuscito a portare a casa il premio GOTY durante gli ultimi The Game Awards, l’ultimo gioco di Hideo Kojima è riuscito a vincere il premio nelle categorie: Miglior Game Direction, Miglior Performance e Miglior Colonna Sonora. A cosa pensate stia già lavorando Kojima?