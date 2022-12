È dalla scorsa estate che Hideo Kojima si sta divertendo a far impazzire i fan delle sue produzioni e del suo team. A partire da poco prima del Tokyo Game Show 2022, il noto game director nipponico ha cominciato a mettere in moto la rombante macchina delle speculazioni con tutta una serie di teaser sotto forma di poster molto criptici. Nel corso dei mesi queste immagini si sono susseguite con una certa cadenza e oggi, a poche ore dai The Game Awards 2022, Kojima ha pubblicato un ennesimo teaser misterioso.

Giusto qualche ora fa il sempre molto attivo account Twitter di Hideo Kojima si è aggiornato con un nuovo post molto interessante. Si tratta di una nuova immagine che riprende alcuni dei vecchi teaser già pubblicati in precedenza e, allo stesso tempo, aggiunge un ennesimo tassello al puzzle. In passato Kojima ha svelato che nel prossimo gioco saranno coinvolte due attrici del calibro di Elle Fanning e Shiori Kutsuna, ma a quanto pare le novità non finiscono qui.

Il nuovo post presenta un’immagine in cui possiamo vedere chiaramente le silhouette delle due attrici già annunciate, ma al centro di tutto ora appare una nuova figura ancora avvolta totalmente dal mistero. Non è chiaro chi si trovi a centro dell’immagine teaser, ma ovviamente i fan delle produzioni di Kojima si stanno già lanciando in tutta una serie di speculazioni estreme, con chi è addirittura convinto che quel personaggio non sia altro che Fragile.

In tutto questo vociare, questo ennesimo teaser poster arriva proprio in concomitanza dei prossimi The Game Awards 2022 che si terranno dal vivo a Los Angeles. Non sembra essere una caso che Hideo Kojima sia in questi giorni proprio nella città californiana, e facendo due più due molti appassionati sono certi che un nuovo annuncio di Kojima Productions avverrà proprio durante l’evento, che vi ricordiamo verrà trasmesso questa notte alle ore 1:30.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.