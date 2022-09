Nella giornata odierna si sono spalancate le porte del Tokyo Game Show 2022; la fiera videoludica più importante del sol levante. È un periodo molto caldo per i videogiochi e per i videogiocatori, dato che già da prima che iniziasse la fiera molte delle compagnie del settore hanno annunciato diversi nuovi titoli. Tra questi, anche l’amatissimo Hideo Kojima sembra voler partecipare alla festa, pubblicando in rete un misterioso poster che potrebbe essere legato alla prossima grande produzione targata Kojima Productions.

Sta cominciando, quindi, quel momento molto emozionante e pieno di speculazioni in cui cerchiamo di capire meglio cosa bolle in pentola all’interno del team capitanato da Hideo Kojima. Come accade spesso con il noto game designer, è bastata un’immagine per far eruttare i pensieri degli appassionati, i quali stanno già dando i propri punti di vista riguardo a quello che potrebbe esserci dietro a tale poster.

Il tutto è apparso qualche ora fa sul sito Giapponese di Kojima Productions, dove, senza alcun pre-avviso di alcun tipo, è apparsa un immagine che desta parecchi sospetti. Nel poster vediamo il primo piano di una donna che, per il momento, non è riconoscibile dato che rimane adombrata quasi totalmente. A capeggiare sul volto della donna c’è però una scritta che recita: “Who am I?”, ovvero “Chi sono io?”.

Come se non bastasse, questo poster misterioso è stato condiviso anche sui social del noto presentatore videoludico Geoff Keighley; il quale ha fatto in modo che l’immagine attirasse ulteriori attenzioni di massa. Difficile dire a cosa possa riferirsi questa immagine: se a un nuovo capitolo di Death Stranding, a una nuova produzione originale o addirittura a un qualcosa che esuli dal medium videoludico.

Non dimentichiamoci, infatti, che lo stesso Hideo Kojima ha più volte sottolineato il suo personale desiderio di ampliare le vedute anche al di fuori dei videogiochi, e il suo recente approdo nel mondo dei podcast con Brain Structure è l’esempio di questa sua volontà di espansione artisica.