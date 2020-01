Hideo Kojima vorrebbe sviluppare qualcosa che ruoti attorno allo streaming e alle IA

Dopo che Hideo Kojima ha lasciato Konami nell’arco di soli 3 anni è riuscito a ricreare Kojima Production, a sviluppare e infine rilasciare Death Stranding, tutto in un lasso di tempo molto breve. Da come si può intravedere sui social di Kojima, il game designer giapponese non si è rilassato sugli allori e sta già pensando a cosa fare in futuro.

In una serie di post su Twitter, prima ha tenuto ad augurare a tutti i fan un felice anno nuovo e poi ha dichiarato di aver iniziato a riflettere su ciò su cui lavorerà nel 2020. A detta di Kojima, con delle novità come lo streaming e l’intelligenza artificiale, vede l’industria dell’intrattenimento come un posto radicalmente diverso tra 10 anni e spera di utilizzare il 2020 come un punto di partenza per creare qualcosa che ruoti attorno a questi nuovi mezzi.

We’ll have Tokyo Olympic in the year of 2020, and also the extreme change in entertainment industry will come in next 10 years with the arrival of the streaming and AI. I’d like to create something related to such new media and totally brand new entertainment for the tomorrow. pic.twitter.com/z0F3ClTzVt

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) January 1, 2020