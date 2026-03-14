Avatar di Ospite MMO_Scout #971 0
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quindi se ho capito bene senza l'MFG attaccato una 5070 fa fatica su questo gioco?? ma stiamo scherzando, costano un botto e devi comunque affidarti all'IA per avere un'esperienza decente. ottimizzazione zero.
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Avatar di Ospite USB King #343 0
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io ho ancora il 5800X e leggere che è già considerato "datato" fa un certo effetto ahah
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Avatar di Ospite API Master #759 0
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bello che col DLSS Bilanciato + MFG si ottengano i minimi più alti di tutto il test. controintuitivo ma ha senso se la cpu è il collo di bottiglia
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Avatar di Ospite React_King #206 0
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alla fine lo dicono anche loro nell'articolo, è l'ennesimo gioco che si regge sull'upscaling invece di avere un codice ottimizzato. stanco di questa tendenza ormai
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