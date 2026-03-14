High on Life 2: Gatlian’s Revenge rappresenta un banco di prova ideale per l'hardware del 2026, grazie al suo utilizzo intensivo dell'Unreal Engine 5.4. In questa analisi tecnica, mettiamo sotto stress una configurazione medio-alta tra gli utenti che aggiornano solitamente la scheda video: NVIDIA GeForce RTX 5070 Founders Edition abbinata a una CPU ancora diffusa ma datata come l'AMD Ryzen 7 5800X, con 32 GB di RAM a supporto.

L'obiettivo del test è chiaro: valutare la giocabilità in risoluzione Quad HD (2560x1440) con preset grafico "Molto Alto". Utilizzando i dati telemetrici raccolti tramite FrameView, analizzeremo il comportamento di questo sistema ibrido per capire se la potenza bruta di questa GPU sia sufficiente a compensare i limiti del processore o se l'utilizzo delle tecnologie di Intelligenza Artificiale, come il Multi-Frame Generation (che noi semplificheremo con MFG in questo articolo, come sempre), sia ormai diventato indispensabile per garantire un'esperienza fluida.

I dati senza MFG

Nella prima fase di test ho disattivato il Multi-Frame Generation, affidandomi alla sola potenza di rasterizzazione della scheda e all'upscaling spaziale del DLSS standard. È qui che il sistema mostra la sua vera natura, nuda e cruda.

Partiamo dallo scenario più conservativo: DLSS impostato su Qualità, senza MFG. I numeri parlano chiaro: 65 FPS di media. A una prima occhiata, sembrerebbe un risultato solido, anche perché siamo sopra la soglia psicologica dei 60 fotogrammi.

Tuttavia, l'esperienza mouse alla mano racconta una storia diversa, più accidentata. Il dato critico che ho notato è quell'1% Low fermo a 30 FPS. Cosa significa questo mentre si gioca? Significa che mentre camminiamo, tutto sembra fluido, ma appena giriamo l'angolo o entriamo in combattimento, il gioco "tossisce". Questo dimezzamento istantaneo del frame rate si percepisce come un classico stutter, che ho notato più di una volta durante la mia prova.

Chiaramente lo ammetto, questo potrebbe essere il classico sintomo di un collo di bottiglia della mia CPU o di una gestione dello streaming degli asset non ottimale: il Ryzen 5800X fatica a preparare i frame con la velocità richiesta dal motore grafico quando la risoluzione interna è più alta (ricordiamo che in DLSS Qualità a 1440p, la GPU lavora internamente a circa 960p). La RTX 5070 è pronta, ma deve aspettare che il processore le passi i dati.

Spostando il selettore del DLSS su Prestazioni (sempre senza MFG), la situazione migliora, ma non si risolve del tutto. La media sale leggermente a 70 FPS, un guadagno marginale che conferma come la GPU non sia il vero limite qui.

La notizia positiva, però, arriva dall'1% Low che sale a 45 FPS. Perché questo salto nei minimi? Probabilmente perché abbassando la risoluzione interna (a 720p), si alleggerisce il carico sulla pipeline di renderizzazione, permettendo al processore di respirare un po' meglio e di gestire i picchi di carico con meno affanno.

L'esperienza a 70 FPS medi con minimi a 45 è decisamente più godibile rispetto alla configurazione Qualità. È più "elettrica", più reattiva, anche se visivamente si perde un pizzico di nitidezza sui dettagli lontani a causa dell'upscaling più aggressivo.

Attivare l'MFG

Trattandosi di una prova effettuata su una RTX serie 50, sarebbe stato quasi un delitto non sfruttare le potenzialità dell'Optical Flow Accelerator attivando l’MFG x4. L'intervento della generazione dei frame tramite IA ribalta completamente i risultati telemetrici, aprendo scenari di fluidità prima impensabili su questa configurazione.

In modalità DLSS Qualità con MFG x4 attivo, la media dei fotogrammi è balzata a 198 FPS, garantendo una morbidezza visiva notevole che rende i movimenti delle armi parlanti e dei nemici incredibilmente fluidi, pur mantenendo i minimi dell'1% Low stabili a 65 FPS.

Un dato estremamente interessante emerge però con il profilo DLSS Bilanciato, che si è rivelato essere il vero punto di equilibrio per questo sistema. Qui abbiamo ottenuto una media di 216 FPS ma con i minimi più alti dell'intero test, attestati a 89 FPS. Questo profilo sembra scaricare la CPU quel tanto che basta per permetterle di sostenere la RTX 5070 senza incappare in cali drastici, offrendo l'esperienza più stabile e piacevole del lotto.

Infine, spingendo al massimo con il profilo DLSS Prestazioni combinato con l’MFG x4, abbiamo toccato la vetta dei 228 FPS medi, sebbene i minimi dell'1% Low siano scesi leggermente a 73 FPS rispetto alla modalità bilanciata, confermando che a frequenze così elevate il processore torna a essere l'imbuto del sistema.

Tirando le somme

Analizzando questi dati nel complesso, è difficile non essere critici riguardo allo stato di ottimizzazione di High on Life 2. È evidente che gli sviluppatori abbiano fatto un affidamento massiccio sulle tecnologie di upscaling e generazione dei frame per mascherare un codice di base che non appare particolarmente efficiente. Il fatto che una scheda video di fascia alta come la RTX 5070 non riesca a garantire i 60 FPS stabili sui minimi nel preset Qualità senza l'ausilio dell'IA è un segnale di come si stia evolvendo lo sviluppo moderno.

La forbice enorme tra le medie altissime (vicine ai 200 FPS) e i minimi decisamente più bassi suggerisce che il titolo soffra di una gestione dello streaming degli asset non ottimale, costringendo l'utente a possedere hardware di ultima generazione per godere di un'esperienza che, altrove, dovrebbe essere garantita da un codice più snello.

Sebbene l'IA riesca a trasformare un'esperienza non perfetta in qualcosa di comunque molto godibile visivamente non fa che far rimanere con l'amaro in bocca per una direzione tecnica che sembra privilegiare la forza bruta dei Tensor Core rispetto a una rifinitura software che gioverebbe a tutta la community.