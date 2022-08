Annunciato durante la Summer Game Fest, High on Life è stato uno dei giochi che ha fin da subito catturato l’attenzione di diversi giocatori. I motivi sono molteplici: dietro il pazzo first person shooter esiste un mondo fatto di battute assurde e pistole parlante e il prodotto è frutto della mente dei creatori di Rick & Morty, una delle serie distribuite anche su Netflix che ha saputo conquistare una grande fetta di pubblico. A distanza di pochi mesi (e complice anche l’appena passata Gamescom 2022) dall’uscita, ora il team di sviluppo ha deciso di svelare ulteriori dettagli sul supporto post lancio e non solo.

A parlare in merito al supporto post lancio ci ha pesato l’executive producer di High on Life, ovvero Matty Studivan, in una chiacchierata con i colleghi statunitensi presenti alla Gamescom 2022 di The Gamer. Studivan ha anticipato la presenza di un piano massicco per il post lancio, che includerà ovviamente una serie di update e aggiornamenti regolari per sistemare il gioco, ma anche i DLC. “Vogliamo essere sicuri di supportare il gioco per molto tempo, con un bug fixing e contenuti che non siamo riusciti a inserire ora. Pensiamo anche ai DLC, come sempre.”, le parole di Studivan dichiarate ai microfoni della testata.

Il team di sviluppo ha poi voluto parlare della longevità del gioco. Secondo quanto dichiarato sempre da Studivan, il titolo si potrà portare a termine in 12 ore se si segue solamente la quest principale. Discorso invece diverso se i giocatori decidono di utilizzare una parte del loro tempo per quest e attività secondarie, completando tutti i compiti che i vari NPC assegnano durante la storyline. In quel caso il tempo sale vertiginosamente e ci si attesta intorno alle 20/22 ore per il completamento.

High on Life sarà disposibile a partire dal 13 dicembre 2022 su console Xbox e PC. Il gioco approderà anche su Xbox Game Pass. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.