Squanch Games ha fatto una sorpresa a tutti e, durante la notte fra sabato e domenica, ha reso disponibile High On Life su PS5 e PS4.

Ma le novità non finiscono qui, poiché è stata anche annunciata la prima espansione per High On Life, intitolata High On Knife, prevista per il prossimo autunno su console PlayStation, Xbox e PC.

Attualmente è possibile acquistare High On Life sul PlayStation Store al prezzo di 59,99€. Il lancio del gioco su PS5 e PS4 è stato accompagnato da un nuovo trailer ufficiale e da un commento di Mike Fridley, lo studio director di Squanch Games.

“I fan hanno parlato. E parlato. E parlato ancora. Siamo stati entusiasti dell’accoglienza che High On Life ha ricevuto dal suo lancio a dicembre. I nostri fan su PlayStation, però, sono stati un po’ meno entusiasti, motivo per il quale siamo felici di annunciare che il gioco arriverà molto presto anche da loro. Cioè adesso! Grazie per la vostra pazienza!”.

High On Life è un’esperienza di gioco diversa dal solito, che si è già guadagnata il consenso del pubblico su PC, Xbox e Game Pass dopo il lancio lo scorso dicembre. Creato da Squanch Games e Justin Roiland, co-creatore e doppiatore di Rick and Morty, questo sparatutto in prima persona mette in primo piano l’umorismo e lo fonde a un gameplay decisamente peculiare.

Nel gioco, vestiremo i panni di un cacciatore di taglie improvvisato e ci avventureremo nello spazio con un arsenale unico composto da armi parlanti, sempre pronte a commentare e schernire le nostre gesta.

La nostra missione? Sconfiggere un pericoloso cartello della droga alieno che ha scoperto nell’umanità l’ingrediente perfetto per una potente sostanza psicoattiva.

Nonostante le controversie legate a Justin Roiland, che lo hanno portato a non essere più coinvolto nel progetto per via delle accuse di violenza domestica dalle quali, fra l’altro, è stato recentemente assolto, High On Life continua a ricevere apprezzamenti e attira sempre più giocatori per la sua originalità e il divertimento generato dal suo dark humor.