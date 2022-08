Il rinvio di High on Life non servirà solamente al team di sviluppo per migliorare la qualità complessiva del gioco e offrire un’esperienza priva di gravi bug e con un’ottima pulizia. Come svelato dal art director Mikey Spano in un’intervista con GamesRadar, infatti, la scelta di posticipare la data di uscita del titolo è dovuta anche all’affollamento di giochi in dirittura d’arrivo questo autunno.

“Ottobre è decisamente pieno di videogiochi. Un rinvio era necessario. Se il gioco fosse uscito in autunno, avremmo perso tutta l’attenzione mediatica”, le parole di Spano dichiarate ai colleghi statunitensi. Difficile dargli torto: nel corso dei prossimi mesi sono in arrivo diversi giochi decisamente interessanti e quasi tutti usciranno tra la fine di ottobre e la metà di novembre.

Spano non si è tirato indietro e ha fatto anche i nomi dei progetti che rischiavano di oscurare l’attenzione da High on Life. Il primo è sicuramente God of War Ragnarok: il sequel del gioco di casa Santa Monica arriverà a due anni dal suo reveal ed è sicuramente uno dei titoli più attesi. Un altro nome da evitare è Call of Duty Modern Warfare 2, che monopolizzerà l’attenzione di pubblico e critica per diverso tempo. Senza poi dimenticarsi di ulteriori giochi che arriveranno in quel periodo, come per esempio Pentiment e Sonic Frontiers. Entrambi i due giochi hanno ricevuto una release date durante la Gamescom 2022 e potenzialmente rischiavano di rovinare l’attenzione che avrebbe ricevuto il (come definito dai suoi creatori) “comedy FPS”.

High on Life debutterà il 13 dicembre 2022. Il gioco è stato ideato dal creatore di Rick & Morty e sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC, oltre che essere incluso su Xbox e PC Game Pass. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.