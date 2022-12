Fin dal suo annuncio e con i primi video dedicati, High on Life ha letteralmente incantato il pubblico degli appassionati, macinando consensi, ottime impressioni e un’eccitazione generale manifestatasi con visualizzazioni e commenti. Tutto ciò si è riconfermato sia sull’Xbox Game Pass che su Steam dove, al momento in cui stiamo scrivendo questa notizia, occupa la prima posizione fra i titoli del portale.

Sviluppato da Squanch Games, team di sviluppatori creato da Justin Roiland (co-creatore di Rick e Morty), High on Life saprà trasportarvi in un viaggio folle all’insegna del no sense e della battuta senza filtri, in cui dovrete affrontare orde di esseri alieni accompagnati da una pistola “unica nel suo genere”. Se alla ricerca di un videogioco sui-generis in cui tutti sembra sempre qualcosa che non è, e vice versa, il titolo fa per voi (vi rimandiamo alla nostra recensione per maggiori dettagli).

Pur avendo raccolto commenti non troppo entusiastici dalla critica specializzata High on Life sta dimostrando tutto il suo valore con i numeri generati dai download e dagli acquisti, incrementati da un grande pubblico che sembra aver abbracciato totalmente la folle filosofia di quest’avventura in prima persona. Resta curioso il notare come una storia del genere compaia più in altro di progetti molto più in vista e sicuramente curati al dettagli come Call of Duty Modern Warfare II, FIFA 23, God of War o Crisis Core Final Fantasy VII Reunion.

Di seguito vi lasciamo la classifica Steam:

Steam Deck High On Life Call of Duty Modern Warfare II FIFA 23 Dwarf Fortress God of War Red Dead Redemption 2 Valve Index VR Kit Crisis Core Final Fantasy VII Reunion Call of Duty Modern Warfare II Vault Edition