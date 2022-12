High On Life ha debuttato oggi su console Xbox e PC. Si tratta di uno di quei giochi che venne anticipato dall’insider The Snitch, che nel corso di brevissimo tempo ha svelato diversi annunci, tutti quanti che alla fine si sono rivelati veritieri. Il metodo utilizzato dall’utente Twitter non è però uno dei più comuni: niente report o articoli, ma brevi e criptici indizi che stimolano i giocatori a interrogarsi su quale gioco o DLC sarà annunciato dopo i suoi tweet. Una pratica che non è stata presa benissimo dagli sviluppatori responsabili dell’ultima esclusiva third party di Microsoft, che hanno deciso di rispondere all’interno del gioco.

Nei primi venti minuti di High On Life, infatti, i giocatori si possono imbattere in quello che è a tutti gli effetti un chiaro riferimento a The Snitch. Niente di troppo nascosto: una scritta su una gradinata, che vi invita chiunque sappia qualcosa a farsi i fatti suoi. “Non essere uno snitch”, le parole conclusive della scritta. Potete dare uno sguardo anche voi al tutto, grazie allo screenshot che abbiamo “catturato” durante una delle nostre prove del titolo, avvenuta subito dopo lo sblocco del gioco su Xbox Game Pass.

Nel dizionario, essere uno snitch significa essere qualcuno che fa letteralmente la spia. Il riferimento è dunque diretto, non troppo velato e giugne al punto. L’insider aveva svelato High on Life utilizzando il tweet che potete raggiungere a questo indirizzo e che nessuno aveva praticamente colto: il gioco venne infatti annunciato solamente durante la conferenza Xbox della Summer Game Fest 2022.

Come vi abbiamo riportato a inizio news, High on Life è disponibile da oggi. Dietro al gioco c’è anche uno degli autori di Rick e Morty, una delle serie televisive più apprezzate di sempre degli ultimi anni. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.