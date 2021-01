Hitman 3: annunciata la data di uscita su Nintendo Switch

Uno dei titoli più attesi del 2021 è sicuramente Hitman 3. Il celebre titolo stealth firmato IO Interactive è pronto ad essere rilasciato il prossimo 20 gennaio chiudendo la fantastica trilogia dell’agente 47 iniziata nel 2016. La trama del gioco si svolge dopo gli avvenimenti dei precedenti capitoli con il nostro amato assassino intento a terminare una lunga serie di incarichi. In questi mesi gli sviluppatori hanno presentato la varie ambientazioni di gioco tra cui l’affascinante Dubai, una delle più note capitali del sud est asiatico. Il gameplay risulterà essere lo stesso visto nei suoi predecessori con ovviamente relative aggiunte che renderanno più vario il metodo di eliminazione.

Proprio in queste ore IO Interactive ha annunciato la data di uscita di Hitman 3 su Nintendo Switch attraverso un breve filmato sul proprio profilo Twitter dedicato. Niente ritardi dovuti alla console ibrida di casa Nintendo, anche i possessori di Switch potranno divertirsi a partire dal prossimo 20 gennaio. Il gioco sarà giocabile in streaming, come già visto con l’ottimo Control di Remedy Entertainment.

HITMAN 3 on Nintendo Switch arrives 20 January! The World of Assassination awaits… pic.twitter.com/IHVDEZwQbw — IO Interactive (@IOInteractive) January 15, 2021

Non sono stati rivelati ulteriori dettagli a riguardo. Per poter giocare ad Hitman vi basterà scaricare una applicazione provarlo per un tempo limitato e poi successivamente acquistare “l’Acess Pass” al prezzo di 39,99€. La funzione cloud di Switch risulta essere un ottimo metodo alternativo per vivere esperienze che la console ibrida non potrebbe permettersi altrimenti. Nel caso di Control ad esempio era possibile scegliere una risoluzione a 30 fps con ray tracing attivo oppure 60 fps senza ray tracing.

Insomma, anche i possessori Nintendo Switch potranno godersi l’avventura dell’agente 47 il prossimo 20 gennaio, tra soli 5 giorni. Cosa ne pensate di questa notizia? Lo giocherete sulla console ibrida di casa Nintendo? Fateci sapere la vostra impressione qui sotto con un commento.