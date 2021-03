Hitman 3: reso gratis un livello, altri contenuti gratuiti in futuro

Hitman 3 è risultato un vero e proprio successo sin dal suo esordio a metà gennaio scorso. Il titolo firmato dai ragazzi di IO Interactive ha stupito in positivo balzando nel giro di pochi giorni in cima alle classifiche del Regno Unito recuperando tutti i costi di sviluppo, un risultato certamente pazzesco. Per festeggiare questo traguardo e abbracciare coloro che ancora oggi non hanno potuto provare l’opera con protagonista l’agente 47, lo studio ha deciso di offrire il Free Starter Pack per gli utenti PC.

Attraverso la pagina ufficiale di Epic Games è infatti possibile iniziare a scaricare gratuitamente il primo livello gratis di Hitman 3, vale a dire Dubai. L’offerta è valida fino al 5 di aprile quindi avrete poco meno di una settimana di tempo per poter dare sfogo alla vostra fantasia nell’eliminazione del vostro obiettivo. La location è probabilmente la più suggestiva del terzo capitolo.

Al termine dell’offerta il Free Starter Pack non verrà rimosso, come accadeva coi due precedenti capitoli, ma avrete modo di accedere gratuitamente alla struttura ICA di Hitman 3, nella quale potrete successivamente trasferire eventualmente il vostro salvataggio nel caso vorreste acquistare il gioco completo. L’intenzione dei ragazzi di IO Interactive è quella di proporre contenuti gratuiti per un periodo di tempo limitato.

Insomma, se non avete mai avuto l’occasione di provare Hitman 3 questa è l’occasione buona per farlo, vi lasciamo qui di seguito la pagina ufficiale di Epic Games Store da dove poter scaricare il tutto. Per eventuali novità e contenuti aggiuntivi extra sempre gratuiti vi invitiamo a seguire le nostre pagine. Hitman 3 è disponibile inoltre per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Google Stadia, inoltre esiste anche una versione cloud per tutti gli utenti Nintendo Switch.