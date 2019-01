Hitman Absolution e Blood Money ritornano in una remaster in 4K e 60 FPS

IO Interactive ha annunciato la Hitman HD Enhanced Collection che conterrà Hitman: Blood Money e Hitman: Absolution rimasterizzati in 4K. Entrambi i giochi gireranno a 60 fps e proporranno vari cambiamenti, tra cui texture a maggiore risoluzione, super-sampling, migliori effetti di luce, aumento della risoluzione delle ombre e dei riflessi, e un upgrade nel sistema di controllo per regalare un’esperienza più fluida.

Questa release non dovrebbe sorprenderci troppo in quanto il PEGI aveva classificato entrambe le opere lo scorso novembre. Blood Money è un titolo del 2006 uscito su PlayStation 2, Xbox e Xbox 360; mentre Absolution è stato distribuito nel 2012 per PlayStation 3 e Xbox 360. Entrambe le opere sono disponibili su PC, tramite Steam.

☑️ 4K

☑️ 60 FPS

☑️ Improved Lighting

☑️ Updated Controls

☑️ Blood Money + Absolution HITMAN HD Enhanced Collection January 11th, 2019. pic.twitter.com/ymTrjAeB1Z — HITMAN 2 (@Hitman) January 4, 2019

Il CEO dello studio, Hakan Abrak, ha affermato di “essere molto felice di questa collection e di come il team sia stato in grado di migliorare due classici giochi della serie Hitman per le moderne console.“ La Hitman HD Enhanced Collection sarà disponibile per PlayStation 4 e Xbox One a partire dall’11 gennaio in formato digitale. Cosa ne pensate? Siete interessati a rivivere le avventure dell’Agente 47?