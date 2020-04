Hitman GO scaricabile gratuitamente su Android e iOS!

Square Enix ha proposto al pubblico una promozione davvero allettante. In questi giorni, infatti, sarà possibile scaricare gratuitamente Hitman GO sia sul Google Play, per i dispositivi Android, che su App Store per quelli iOS. L’offerta merita sicuramente la nostra attenzione, considerando che il gioco di listino è disponibile normalmente al costo di 6,99€. Hitman GO è uno spin-off della celebre serie videoludica action di tipo stealth, che ha come protagonista il famoso Agente 47.

Questa volta, però, lo sparatutto tattico di IO Interactive si distingue ampiamente dal gioco tradizionale al quale siamo sempre stati abituati, pur basandosi sulle caratteristiche strategiche tipiche di Hitman. Più precisamente Square Enix con Hitman GO ci propone infatti una sorta di strategico a turni molto simile a quelli che sono i giochi da tavolo. Sebbene, all’apparenza possa risultare più tecnico e meccanico rispetto alla serie principale, il titolo riesce comunque a rivelarsi valido, grazie ad una configurazione maggiormente adatta per essere utilizzata sui dispositivi mobile.

Hitman GO

Inoltre, rimane la percezione di novità, poiché in effetti Hitman GO non è una semplicistica riproduzione del gioco, ma risulta essere effettivamente qualcosa di nuovo. In compagnia dell’Agente 47, il videogiocatore dovrà superare numerosi livelli, affrontando le relative missioni e avvalendosi dei consueti stratagemmi impiegati dal celebre assassino, per infiltrarsi in luoghi sorvegliati ed eliminare i suoi nemici nell’anonimato.

La promozione è disponibile soltanto in un periodo limitato. Il titolo può essere scaricato gratuitamente dal 17 al 23 aprile sui dispositivi mobile Android e iOS. Qui sotto, trovate il link diretto per il download:

App Store: Hitman GO per iOS

Google Play: Hitman GO per Android

Se non lo avete ancora provato, Hitman GO merita di essere giocato. Cimentatevi nel titolo, servendovi di numerosi travestimenti e dell’intero equipaggiamento che ha sempre caratterizzato l’Agente 47. Provate ad accettare la sfida di Square Enix e verificate se siete in grado di svelare gli enigmi proposti.