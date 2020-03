Hitman: gratis su Steam ma i codici sono già esauriti, colpa dei bot?

Hitman, sviluppato da IO Interactive, è a conti fatti il sesto capitolo di una delle saghe più amate dal pubblico. Questo si distingue dagli altri per la sua componente ad episodi che sicuramente ha fatto parlare di sé nel lontano 2016. Nonostante questo cambio di programma, il titolo ricevette un discreto successo tra pubblico e critica, tanto che portò inevitabilmente ad avere un seguito rilasciato due anni fa.

Nelle scorse ore IO Interactive ha regalato ben 47 mila chiavi per scaricare Hitman su Steam, la cosa curiosa è che questi codici sono esauriti in meno di due ore, un traguardo a dir poco impressionante. Sul noto sito Reddit, però, molti utenti stanno puntando il dito contro i bot, in quanto hanno scoperto che un cospicuo numeri di codici sia in vendita su vari siti di rivendita. Rimane difficile dire se questo sia vero o falso, fatto sta che l’iniziativa non è stata proprio pubblicizzata bene ed il numero delle chiavi rilasciate non è certo poco. Rimane quindi da capire cosa sia successo, intanto Io Interactive ha sentitamente ringraziato tutti gli utenti su Twitter, il post potete vederlo proprio qui di seguito.

Less than 2 hours, and all the keys are gone.

Thank you all for the overwhelming interest in our game! Aaaand for breaking our site 😏

To all the newcomers – Welcome to the World of Assassination! https://t.co/xUMlouPTgm

— IO Interactive (@IOInteractive) March 26, 2020