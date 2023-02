Ci siamo quasi, questa è finalmente la settimana di Hogwart Legacy. Sono anni che i fan dell’universo di Harry Potter sognano un videogioco che possa portarci in quel mondo con tutti i crismi, e questo venerdì si apriranno le porte di Hogwarts. Nonostante siamo davanti a uno dei titoli più attesi del 2023, si sono accese parecchie discussioni e polemiche attorno al progetto, con tanto di una fetta di appassionati che hanno minacciato di boicottare questo nuovo progetto ambientato all’interno dell’affascinante Wizarding World.

Sono diverse le polemiche che ruotano attorno ad Hogwart Legacy, e per avere un quadro completo della situazione vi rimandiamo a quest’altro nostro articolo, ma a quanto pare, sembra che il titolo sviluppato dai ragazzi di Avalanche Software sia già uno dei videogiochi più di successo dell’anno; e non è ancora uscito. A darci conferma di questi primi dati preliminari c’è Steam, dove il gioco è saldamente nella prima posizione della classifica di giochi più venduti al momento.

Ovviamente ad oggi contano solamente i pre-ordini di Hogwarts Legacy, ma tanto basta al titolo per svettare su tutti e tutto all’interno della piattaforma di Valve. Al secondo posto della classifica, invece, non troviamo un videogioco ma Steam Deck; l’hardware portatile che è ormai onnipresente all’interno della classifica dei prodotti più venduti su Steam. La medaglia di bronzo se la prende Dead Space Remake, un altro progetto che era molto atteso e si sta comportando più che bene in queste sue prime settimane di vita.

Ecco la top 10 completa di software e hardware più venduti al momento su Steam:

Hogwarts Legacy Steam Deck Dead Space Hogwarts Legacy Undisputed Hi-Fi Rush Project Zomboid Dead Space 3 Red Dead Redemption 2 Call of Duty Modern Warfare 2

