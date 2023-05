Avalanche Software ha aggiunto una nuova funzione di accessibilità a Hogwarts Legacy, che elimina i ragni dal gioco. Il gioco, da poco disponibile per PS4 e Xbox One, è ora adatto anche ai giocatori aracnofobici.

L’aggiornamento di Hogwarts Legacy (build 1140773) è uscito giovedì è include la nuova modalità Aracnofobia tra le opzioni di accessibilità. . Questa modalità cambia l’aspetto di tutti i ragni nemici in un cattivo fluttuante con occhi rossi luminosi circondato da pattini a rotelle sospesi. I pattini sono una strizzata d’occhio all’incontro di Ron con il Molliccio (che si manifesta come un ragno gigante) in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban.

La modalità Aracnofobia, inoltre, riduce e rimuove anche i suoni generati dai ragni, ed elimina anche i ragni morti che ogni tanto si incrociano nel mondo di gioco. Restano, tuttavia, le loro immagini nelle pagine della Guida Pratica, quindi se soffrite di Aracnofobia quella parte del gioco è ancora da evitare – ma è una rinuncia che non compromette l’esperienza.

Non è la prima volta che vediamo una scelta simile da parte di uno sviluppatore di videogiochi. Gli autori di Grounded, per esempio, hanno anch’essi voluto eliminare i ragni; similmente, in Horizon Forbidden West è stata affrontata la talassofobia (paura dell’acqua profonda).