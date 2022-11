Una delle domande principali che i fan di Harry Potter si fanno in merito al nuovo Hogwarts Legacy (che potete prenotare su Amazon) è legato alla possibilità che gli sviluppatori inseriscano alcuni personaggi canonici della serie all’interno del gioco. Anche se nulla è stato ufficialmente confermato, sembra che Avalanche abbia deciso di divertirsi lasciando indizi interessanti nei filmati diffusi recentemente.

In un video di backstage riportato da XpectorGo, possiamo infatti vedere un personaggio molto interessante che appare su uno schermo, mentre l’host intervista gli sviluppatori. Intorno al minuto 7:10 di questo video, infatti, possiamo vedere uno scontro a suon di incantesimi che vede coinvolti quattro studenti. Se avviamo il video alla qualità massima e fermiamo l’immagine al momento giusto, possiamo scorgere un personaggio dai capelli rossi, il cui nome è Hector Wesley.

Ovviamente, questo non è indicativo del fatto che un antenato dei Wesley sia presente in Hogwarts Legacy, dal momento che potrebbe trattarsi di una semplice trovata da parte di Avalanche per creare maggiore hype su un titolo che gli appassionati del maghetto attendono con impazienza. Tuttavia, il fatto che il personaggio appaia anche in altre scene è indicativo di una sua possibile ricorrenza all’interno del gioco. L’ipotesi di avere una spalla appartenente alla famiglia Wesley che ci accompagni durante la nostra avventura sembra poco plausibile.

Inoltre, nella narrazione canonica creata da J.K. Rowling per Harry Potter, non viene mai menzionato alcun Hector Wesley. Questo, da una parte, intensifica la possibilità che si tratti semplicemente di un easter egg inserito da Avalanche ma, dall’altra, apre le porte ad un potenziale nuovo mondo che esplora personaggi mai visti all’interno della serie. Trattandosi di un gioco ambientato nell’800, infatti, gli sviluppatori hanno la possibilità di prendersi molte libertà creative sui personaggi da inserire in Hogwarts Legacy. Febbraio, e l’uscita del titolo, si avvicinano e sapranno risolvere tutti i misteri. Fino a quel momento, possiamo limitarci ad apprezzare i video diffusi dal team.