È passata più di una settimana dal lancio di Hogwarts Legacy, e molti fan del franchise magico ambientato nel Wizarding World di Harry Potter stanno man mano scovando tutti i segreti della scuola di magia più famosa del mondo. Sebbene si tratti di un gioco ricco di contenuti molto variegati tra di loro, c’è un dubbio che attanaglia molti appassionati da prima del rilascio del titolo, ovvero: usciranno dei DLC per l’opera del momento?

Ad oggi, purtroppo, non c’è ancora una risposta chiara e definitiva sulla questione, ma proprio in queste ore stanno iniziando a emergere alcune dichiarazioni sul fronte DLC per Hogwarts Legacy. Le parole arrivano direttamente da Avalanche Software, studio che ha realizzato il gioco che è stato presente alla recentissima IGN Fan Fest. Durante questa occasione ha preso parola Alan Tew, game director del progetto.

Tew ha dichiarato che il team di sviluppo era talmente assorbito da tutti i preparativi per rilasciare al meglio il gioco, che non hanno ancora preso in considerazione la questione contenuti post-rilascio. Ciò significa che, almeno per il momento, Hogwarts Legacy non dovrebbe offrire ai tantissimi giocatori da tutto il mondo nuovi contenuti nel tempo, ma è probabile che arriveranno patch correttive per migliorare ed equilibrare l’esperienza.

Le dichiarazioni di Alan Tew non chiudono definitivamente la porta ai DLC per il gioco, e proprio dato il grande successo che sta ottenendo il titolo potrebbe spingere il team di sviluppo a concentrarsi su ulteriori contenuti da rilasciare nel futuro. D’altronde non è passato nemmeno un mese da quando Hogwarts Legecy è uscito, ed essendo un’esperienza molto ampia si presterebbe molto all’aggiunta di nuovi contenuti man mano che passano i mesi e gli anni.

