Nascoste nel castello di Hogwarts di Hogwarts Legacy, le Chiavi di Dedalo attendono di essere trovate! Trovarle tutte e 16 vi darà accesso ai 16 gettoni che servono a sbloccare lo scrigno della casata che avete nella sala comune (indipendentemente da quale casata abbiate scelto). In questa guida alle Chiavi di Dedalo, vi mostreremo la posizione di ogni chiave e di ogni serratura che queste aprono.

Per scoprire tutti i segreti del gioco consultate la nostra guida completa ad Hogwarts Legacy.

Come si sblocca e come funziona la ricerca delle chiavi?

Per sbloccare la missione secondaria che fa apparire le chiavi a Hogwarts, dovrete completare le prime missioni principali e poi recarvi a parlare con Nellie Oggspire nel Cortile di Trasfigurazione (si trova dietro alla fontana della Viverna). O almeno è questo il procedimento per attivare la missione con i Grifondoro, ma siamo certi che anche con le altre casate il procedimento sia pressoché molto simile. Parlato con Nellie avrete quindi accesso alla subquest Chiavi di Dedalo e potrete partire con la ricerca.

Prima di procedere è necessaria anche una breve premessa sul funzionamento delle chiavi: si tratta di collezionabili molto particolari, simili a boccini ma con la forma di chiavi, che svolazzano in alcuni punti del castello. Potete accorgervi della loro presenza perché sentirete una risatina sibilante arrivati nella zona di una chiave. Ascoltate attentamente le loro voci perché anche usando Revelio queste rimangono molto piccole da vedere. Una volta esservi avvicinati ad una chiave, questa schizzerà via volando verso un armadio con la serratura e voi non dovrete fare altro che inseguirla. Giunti all’armadio dovrete interagire con esso e poi schiacciare la chiave, come fosse una zanzara, nel momento esatto in cui passa sulla serratura (serve un pochino di tempismo). Fatto questo otterrete un gettone casata che potete usare per aprire lo scrigno nella vostra sala comune.

La posizione delle 16 Chiavi di Dedalo in Hogwarts Legacy

Come dicevamo, le chiavi di Dedalo in Hogwarts Legacy sono in totale 16 e si trovano in ogni zona del castello tanto che per alcune avrete bisogno di procedere nella storia principale fino a sbloccare Alohomora per i lucchetti. Di seguito trovate la posizione esatta di ogni chiave, con tanto di immagini (state tranquilli, le chiavi hanno la stessa posizione nel castello per tutte le casate. Buona caccia!

Chiave di Dedalo 1: in cima alla torre di astronomia nell’Ala di Astronomia. Vi basta salire le scale dall’Aula di incantesimi fino a raggiungere l’Aula di Astronomia. Andate ancora più in alto passando dalla sinistra del punto di viaggio rapido e troverete la chiave che schizzerá verso la serratura. Scendete nell’Aula di Astronomia ed esaminate il dispositivo nell’angolo a sinistra.

Chiave di Dedalo 2: nell’Ala di Astronomia accanto allo scheletro che potete distruggere proprio sotto al piano dove suonano i violini fluttuanti. Seguite la chiave su per le scale (2 rampe) fino a intravedere in fondo il dispositivo da aprire.

Chiave di Dedalo 3: nella Biblioteca, nel grande atrio con la fontana delle sirene e dell’unicorno centrale. Raggiungete la porta della serra, poi voltatevi verso il centro dell’atrio e guardate a destra sotto la scala per trovare la chiave. Avvicinatevi e poi seguitela fino all’altro capo dell’atrio. In pratica dovete semplicemente attraversare la stanza e guardare a destra.

Chiave di Dedalo 4: sempre nella Biblioteca, nella zona chiamata Ingresso del Viadotto. Guardate sotto la grande scalinata di sinistra per trovare la chiave. Dovrete seguire la chiave poco lontano: vi basterà guardare a destra sotto la scalinata centrale.

Chiave di Dedalo 5: nella zona Scalinata Principale, viaggiate fino a Torre di Corvonero e salite le scale a chiocciola intorno alla torre in fondo al corridoio. Dopo essere saliti di poco vedrete la chiave partire. Seguitela scendendo di un paio di piani fino al punto mostrato.

Chiave di Dedalo 6: nella Biblioteca, proprio nella zona dove ci sono i libri. Guardate tra gli scaffali di sinistra al piano terra per far partire la chiave. Dovrete inseguirla fino a poco dietro la scala a chiocciola di destra usata per salire di sopra.

Chiave di Dedalo 7: nella Biblioteca, appena entrati dal cortile all’aperto andate a destra e poi superate la porta in fondo per trovarvi la chiave sulla sinistra (davanti all’Aula di Pozioni). Seguitela in fondo alle scale per raggiungere la serratura.

Chiave di Dedalo 8: nella Sala Grande, all’interno, vicino al camino. Inseguite la chiave salendo la scalinata a sinistra del punto di viaggio rapido di questa zona.

Chiave di Dedalo 9: nell’Ala di Astronomia, nel sotterraneo con le botti in cui sbuca la Sala delle mappe. Prendete il corridoio per uscire e troverete la chiave quasi subito. Tornate sui vostri passi (nel sotterraneo con le botti) e guardate a sinistra per trovare la serratura.

Chiave di Dedalo 10: sempre nell’Ala di Astronomia nei pressi della chiave precedente. In pratica proseguendo nel corridoio in cui avete trovato la chiave 9 vedrete la statua di un grosso drago dormiente, la chiave svolazza davanti a lui. Il dispositivo da aprire si trova esattamente sopra al drago. Salite le scale e raggiungetelo.

Chiave di Dedalo 11: entrando nel Corridoio Nord dell’Ala della Torre Campanaria dal Cortile di trasfigurazione. Salite le scalette e vi troverete la chiave sulla destra tra le colonne. Salite le scale fino in cima per trovare il dispositivo.

Chiave di Dedalo 12: nel giardino della Sala Grande dalla parte del punto di viaggio rapido (Cortile Lastricato). Passate sotto l’arco verso l’Ala Sud per trovare la chiave. Dovrete inseguirla per le scale e alla fontana col drago girare a sinistra. Arrivati in fondo guardate alla destra della porta per trovare il dispositivo.

Chiave di Dedalo 13: [ACCESSIBILE SOLO DOPO O DURANTE LA MISSIONE PRINCIPALE IL CUSTODE DELLA LUNA STORTA] Dovrete infatti entrare nella Torre dei Docenti (Ala Sud) e vi servirá l’incantesimo Alohomora che si impara proprio nella missione citata. Una volta dentro salite al primo piano per trovare la chiave a destra. Poi scendete sotto le scale che avete appena usato per salire per trovare il dispositivo.

Chiave di Dedalo 14: [ACCESSIBILE SOLO DOPO O DURANTE LA MISSIONE PRINCIPALE IL CUSTODE DELLA LUNA STORTA] Al quarto piano della Torre dei Docenti nell’Ala Sud. Appena saliti andate a sinistra verso gli ingranaggi della torre per far schizzare la chiave. Ora guardate alla destra delle scale dalle quali siete saliti per trovare il congegno.

Chiave di Dedalo 15: IN ARRIVO

Chiave di Dedalo 16: IN ARRIVO