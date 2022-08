Avalanche Software, gli sviluppatori di Hogwarts Legacy, hanno rilasciato un nuovo video ASMR con filmati in-game in 4K. Intitolato A Hot Summer Day e composto da 20 minuti di ASMR, il filmato si concentra su luoghi all’aperto con ruscelli gorgoglianti, uccelli che cinguettano e rane gracchianti. Si tratta sicuramente di un modo innovativo di mostrare la grafica del gioco. Molte delle ambientazioni, infatti, sono decisamente di impatto.

Hogwarts Legacy

I riflessi dell’ambiente sull’acqua sembrano molto realistici e quasi tutti gli specchi d’acqua presenti nel video (insenature, cascate e laghi) hanno un alto livello di fedeltà alla realtà. Nonostante un ennesimo rinvio annunciato solo pochi giorni fa, sembra che Hogwarts Legacy abbia davvero il potenziale per stupire e soddisfare i fan del maghetto creato da J.K. Rowling. Il filmato in-game mostra il disclaimer “work-in-progress”, quindi tutto nel video è soggetto a modifiche al lancio ufficiale del gioco. Il titolo, originariamente previsto per un lancio nel 2021, ha subito svariati rinvii e, attualmente, è previsto per la prima metà del 2023.

Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo in single player e si svolge 100 anni prima degli eventi principali della serie di Harry Potter. Il titolo, dunque, non mostrerà molti dei personaggi storici della saga ma si concentrerà su un periodo della storia di Hogwarts che precede la nascita di Lord Voldemort. Il gioco, inoltre, ha subito svariate critiche ed è rimasto coinvolto nella polemica relativa alle dichiarazioni transfobiche di J.K. Rowling. Tuttavia, l’autrice non ha preso parte allo sviluppo e non è noto se trarrà o meno dei guadagni dalle vendite del titolo.

La nuova data di uscita per Hogwarts Legacy è fissata per il 10 febbraio 2023. Il ritardo rispetto alla precedente è solo di pochi mesi, ciò fa sperare che possa trattarsi dell’ultimo rinvio per questo titolo. Inoltre, con la Gamescom 2022 ormai alle porte, è possibile che vedremo a breve ulteriore materiale sul titolo di Avalanche.