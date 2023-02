Uno dei tanti trofei presenti in Hogwarts Legacy, in particolare il bronzo “Oltre ogni previsione”, prevede il raggiungimento di una combo da 100 durante un combattimento. Un’impresa non da poco, soprattutto se si è un mago alle prime armi e non si ha ancora preso dimestichezza con il complesso sistema di incantesimi architettato da Avalanche all’interno dell’opera. Tuttavia, in questa breve guida cercheremo di darvi qualche consiglio cosicché riusciate a sbloccare il trofeo in men che non si dica, avvicinandovi un passo in più all’ambito platino.

Prima di addentrarci nello specifico su come eseguire facilmente una combo da 100, vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra Guida completa su Hogwarts Legacy, dove troverete qualsiasi informazione essenziale su come far filare liscia la vostra avventura nel Magico Magico grazie a consigli, trucchetti utili e spiegazioni su come trovare collezionabili e altri oggetti utili. Inoltre, vi invitiamo a guardare anche il formato video di questa guida per avere un’idea ancora più chiara di come mettere in atto ciò di cui vi parleremo di seguito.

Come fare una combo da 100 in Hogwarts Legacy

Fare una combo da 100 in Hogwarts Legacy può risultare difficoltoso essenzialmente per due motivi: in primo luogo, non appena un nemico vi colpirà la combo si annullerà, quindi dovrete ricominciare la streak da capo; in secondo luogo, trovare avversari abbastanza tosti da durare 100 colpi di fila non è facile, dato che la maggior parte ne richiederà molti di meno per soccombere (soprattutto se nel mentre veniti colpiti, annullando la combo).

Il primo consiglio che vi diamo è dunque quello di svolgere l’impresa all’interno dell’Arena delle Arti Oscure, dove potrete fronteggiare svariate ondate di nemici; in particolare, le ultime due ondate sono le più complesse e richiederanno ben oltre 100 colpi per uccidere gli avversari, quindi con un po’ di tentativi e molti riflessi riuscirete a effettuare la lunga combo.

L’Arena delle Arti Oscure è disponibile nella mappa solo per coloro che hanno acquistato la Deluxe Edition di Hogwarts Legacy, ma se siete in possesso della Standard Edition non preoccupatevi, riuscirete comunque a ottenere il trofeo. Il nostro consiglio è quello di aumentare la difficoltà del gioco portandola a “Difficile” cosicché i nemici abbiano più vita e richiedano dunque più colpi per essere uccisi; a questo punto andate alla ricerca di troll o accampamenti molto popolati, dove potrete passare da un avversario all’altro non perdendo mai la streak.

Chiaramente, maggiore sarà il numero di nemici che vi ritroverete ad affrontare, più difficile sarà non venire mai colpiti. Dovrete armarvi di riflessi fulminei e schivare ogni colpo, cercando di non distrarvi controllando continuamente a quanto ammonta la vostra combo, ma piuttosto tenendo gli occhi fissi sullo schermo. Inoltre, vi consigliamo di non utilizzare troppi incantesimi di attacco dato che infliggono tanti danni e quindi rischiano di farvi trovare senza più avversari prima di raggiungere i 100 colpi; in alternativa, utilizzate a raffica l’incantesimo base in combinazione con incantesimi per bloccare o rallentare i nemici, cosicché da ridurre le possibilità che vi colpiscano.

Se avete scelto di utilizzare l’Arena delle Arti Oscure, l’ondata più propizia per effettuare la combo da 100 è la penultima, dove vi ritroverete a fronteggiare due troll. La tecnica che noi abbiamo utilizzato è quella di rendere innocuo uno dei due nemici lanciando “Imperio”, concentrandoci così sull’altro e lanciando l’incantesimo base in continuazione; ripetendo questo passaggio per qualche minuto, prestando attenzione a sfuggire agli attacchi, raggiungerete ben presto la combo da 100!