Uno dei numerosi trofei presenti in Hogwarts Legacy è il bronzo “Camera con Vista“, che consiste nel raggiungere il punto più alto di Hogwarts. Il luogo in questione è la stanza sopra l’ufficio del Preside, collocata in cima alla torre più alta del castello. L’impresa di primo acchito potrebbe sembrare semplice e potreste infatti pensare: “mi basta prendere la scopa e salire in cima alla torre”. Beh, purtroppo non è così semplice, anzi, ma in questa guida vi spiegheremo come fare.

Prima di passare alla spiegazione nel dettaglio, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra Guida completa sul gioco, dove potrete trovare tantissime informazioni utili sui trofei, oltre a consigli e trucchetti per diventare dei maghi provetti.

Come raggiungere il punto più alto in Hogwarts Legacy

Il punto più alto in Hogwarts Legacy, nonché la stanza sopra l’ufficio del preside, è raggiungibile solamente dall’esterno; dovrete quindi prendere la scopa e salire fino alla torre più alta di Hogwarts, collocata in cima alla zona “Scalinata Principale” (in ogni caso, è facilmente individuabile dato che, per l’appunto, è la torre più alta). Una volta giunti in cima vedrete una scalinata con due porte, quella più basso sarà l’ufficio del preside, mentre il vostro obiettivo è quella più in alto.

IMPORTANTE: Per sbloccare la porta dovrete utilizzare Alohomora di livello 3, quindi dovrete aver completato interamente la questline secondaria “Il custode della luna storta” affidata dal custode della scuola Gladwin Moon, il quale vi chiederà di raccogliere delle statuette di Demiguise per conto suo, insegnandovi in cambio l’incantesimo per aprire le porte. Se volete sapere dove trovare tutte le statuette e capire nel dettaglio il funzionamento della missione dedicata, vi invitiamo a consultare la nostra guida a riguardo.

Una volta sbloccata la porta, salite la scala, entrate nella stanza e avrete sbloccato il trofeo del punto più alto in Hogwarts Legacy!