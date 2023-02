Avete Hogwarts Legacy ma siete a secco del Wizarding World di Harry Potter, oppure siete dei Potterhead incalliti ma volete conoscere bene le differenze che ci sono tra le case per scegliere la migliore? Siete venuti proprio nel posto giusto, perché senza alcun incantesimo Revelio o Accio in questa guida potete trovare tutte le informazioni di cui avete bisogno. E se cercate altro, non dimenticate di materializzarvi nella nostra guida completa a Hogwarts Legacy.

ATTENZIONE: POTREBBERO ESSERCI SPOILER IN QUESTA GUIDA, IN PARTICOLARE NEL CAPITOLO DELLE DIFFERENZE.

INDICE

Come scegliere la casa migliore in Hogwarts Legacy?

La Cerimonia dello Smistamento in cui si viene selezionati nelle case della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts è un passo fondamentale della vostra carriera di mago o strega, anche nel videogioco Hogwarts Legacy nonostante alcune piccolissime differenze riscontrabili nel gameplay.

La scelta della casa è un po’ come decidere quale sarà il vostro primo starter di un gioco Pokémon, o come scegliere vostro gusto di gelato preferito: è tutta una questione personale.

Prima di tutto, le basi per chi non conoscesse il Wizarding World di Harry Potter: gli studenti di Hogwarts vengono tradizionalmente divisi in 4 casate appartenenti ai fondatori della scuola (Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde). Le 4 case di Hogwarts Legacy incarnano propri valori e ideali, possiedono stemmi e colori sociali, e hanno sale comuni e dormitori in diverse zone del castello, differenze e preferenze che si possono adattare ai vostri gusti personali.

Di seguito vi abbiamo preparato un piccolo schema riassuntivo di ogni casa così da avere una panoramica migliore per la vostra scelta in Hogwarts Legacy.

Grifondoro

Fondatore: Godric Grifondoro

Colori: Rosso e Oro

Attributi: Coraggio, Audacia, Cavalleria

Fondatrice: Tosca Tassorosso

Colori: Giallo e Nero

Attributi: Duro Lavoro, Pazienza, Lealtà

Fondatrice: Priscilla Corvonero

Colori: Blu e Bronzo

Attributi: Intelligenza, Creatività, Ingegno

Fondatore: Salazar Serpeverde

Colori: Verde e Argento

Attributi: Ambizione, Astuzia, Brama

Cosa scegliere durante il Test del Cappello Parlante

La Cerimonia dello Smistamento avverrà automaticamente col proseguire della storia principale, dopo l’introduzione di gioco con il Professor Fig. Tale cerimonia consiste nell’indossare il Cappello Parlante che cercherà di indirizzarvi verso una casa di Hogwarts dopo avervi sottoposto a un test di poche domande basilari.

Rispondere Audacia vi porta verso Grifondoro, Lealtà è indicativa di Tassorosso, Intelligenza vi spedisce dritti sulla torre di Corvonero mentre Ambizione è per i Serpeverde. Tuttavia, qualunque risposta voi diate Hogwarts Legacy rende possibile cambiare casa prima di cliccare il tasto Conferma. ATTENZIONE, perché dopo la Conferma sarà impossibile cambiare casa a meno che non iniziate una nuova partita.

Se per caso siete dei Potterhead incalliti che non sono soddisfatti dalle poche domande del Cappello Parlante in Hogwarts Legacy, potreste fare affidamento ai risultati di un Test più approfondito presente sul sito del Wizarding World (un tempo conosciuto come Pottermore). Una volta registrati al sito, è possibile effettuare sia il Test del Cappello, che quello della Bacchetta.

In questa maniera potrete portare i risultati all’interno del gioco in maniera automatica, collegando il vostro profilo del Wizarding World al sito di Hogwarts Legacy e al vostro account della vostra piattaforma con cui state giocando al titolo (Steam, Sony, Xbox, e così via). Per ulteriori dettagli su questo sistema di collegamento, fate affidamento sempre al sito di Hogwarts Legacy in questa pagina.

Quali sono le differenze tra le case in Hogwarts Legacy?

In Hogwarts Legacy la maggior parte delle differenze tra le case sono semplicemente flavour e personalizzazione, tuttavia ci sono alcuni piccoli cambiamenti di gameplay che potrebbero influenzare la vostra scelta verso quella che vi sembra la migliore per i vostri gusti personali.

Vediamo nel dettaglio tutte le differenze tra le case di Hogwarts Legacy, che si tratti sia di cambiamenti cosmetici sia di gameplay.

Le Sale Comuni

Ogni casa di Hogwarts ha un suo spazio riservato nel castello: una Sala Comune e dei dormitori annessi. Solo gli studenti della casa di appartenenza possono entrare nella rispettiva Sala Comune, e non è consentito visitare le altre nel corso dello stesso gameplay. Tuttavia potreste visitare il luogo d’accesso di ogni Sala per collezionare le Pagine della Guida Pratica di Hogwarts (collezionabili che vi abbiamo sistemato in questa nostra guida). Inoltre, nella Sala Comune potrete trovare anche il Forziere della Casa, un baule dove conservare i 15 gettoni che potete procurarvi dopo aver trovato le Chiavi di Dedalo (sì, abbiamo una guida anche per queste).

Grifondoro

La Sala Comune di Grifondoro è localizzata nella Torre dell’Ala Sud del castello di Hogwarts e vi si accede dal grande Quadro della Signora Grassa al termine di un corridoio. Come visibile dall’immagine in basso, questo luogo si presenta come un confortevole salottino dove predomina il colore rosso, con qualche screzio dorato. Poltrone e tavolini sono radunati sotto gli altissimi finestroni della sala o attorno al grande camino sulla parete. I dormitori sono divisi in maschile e femminile, e si sviluppano in verticale nella Torre.

Tassorosso

Maghi e streghe Tassorosso hanno il loro comune ritrovo nei sotterranei vicini alla Scalinata Principale, e vi si accede dai barili nei dintorni delle Cucine del castello. I Tassorosso sono rinomati per la loro affinità con l’Erbologia e la Cura delle Creature Magiche, e infatti la loro Sala Comune rispecchia ciò con la sua struttura che sembra quasi una confortevole tana interrata di un qualche animale, per non parlare delle piantine ovunque. Una particolarità è che il camino della Sala Comune di Tassorosso sbuca nel cortile di fianco alla Sala Grande di Hogwarts (anche questo è un collezionabile della Guida Pratica).

Corvonero

Gli altezzosi studenti Corvonero non potevano non risiedere nella torre più alta di Hogwarts, accessibile attraverso un’armatura in cima a una lunga rampa di scale della Torre Corvonero, nei dintorni dell’area della Scalinata Principale. La Sala Comune è sviluppata su più piani circolari ed è costellata di librerie gremite di libri su libri, e da enormi ornamenti blu con decorazioni astrologiche. ATTENZIONE, la Sala Comune Corvonero ha un elemento di gameplay in più non presente nelle altre casate: dopo aver sbloccato l’incantesimo Alohomora è possibile accedere a una piattaforma di atterraggio per scope e animali volanti che è esclusiva di Corvonero.

Serpeverde

Nei reconditi più bassi e nascosti del castello di Hogwarts si trova il rifugio dei Serpeverde, più precisamente nel Sotterraneo vicino l’area della Sala Grande. Per accedere alla Sala Comune bisogna localizzare un muro dove vi è disegnato un serpente, animale purtroppo visibile solo agli studenti di questa casa. Tale luogo si presenta come un’enorme salone sotterraneo con ampie scalinate di marmo, drappi e tendaggi verde smeraldo e alte vetrate che affacciano direttamente dentro il Lago Nero, da cui è possibile osservare ogni tanto il passaggio della Piovra Gigante che lo abita. Una vera location per maghi purosangue.

Le divise scolastiche

La maggior parte delle ricompense cosmetiche di Hogwarts Legacy sono composte da drop casuali, e alcuni di questi costituiscono oggettistica e indumenti peculiari della vostra casata di appartenenza: soprabiti neri da normale studente in tutte le sue variazioni sul tema, mantelli da viaggio, divise sportive per il Quidditch, maglioni natalizi e sciarpe con i colori sociali della casata.

È impossibile ottenere indumenti delle altre casate, e questa tipicità della personalizzazione potrebbe indirizzare la scelta della vostra casata per una questione meramente cromatica: come schematizzato nei paragrafi precedenti, ogni casa ha suoi colori sociali che la caratterizzano.

Personaggi tipici e dialoghi

In base alla scelta della casa, i dialoghi con i personaggi in giro nel gioco subiscono variazioni in base ai vostri colori di appartenenza. In ogni caso, i giocatori di qualsiasi casa possono incontrare tutti i personaggi di Hogwarts Legacy e affrontare le missioni legate a loro senza alcuna restrizione, tuttavia appartenere a una certa casata vuol dire anche poter incontrare tali personaggi principali nelle rispettive Sale Comuni. Per comodità vi listiamo ogni personaggio importante nella rispettiva casa, con il suo ruolo principale nel gioco:

Grifondoro: Natsai “Natty” Onai, ha un filone di missioni legate alla caccia ai bracconieri in giro per le Highlands e vi permette di sbloccare le cavalcature volanti.

Natsai “Natty” Onai, ha un filone di missioni legate alla caccia ai bracconieri in giro per le Highlands e vi permette di sbloccare le cavalcature volanti. Tassorosso: Poppy Sweeting, le sue quest vi porteranno in giro a conoscere animali magici, dai draghi da salvare alle bestiole più mansuete da allevare nella Stanza delle Necessità.

Poppy Sweeting, le sue quest vi porteranno in giro a conoscere animali magici, dai draghi da salvare alle bestiole più mansuete da allevare nella Stanza delle Necessità. Corvonero: Amit Thakkar, sarà legato a un’unica missione che vi sblocca l’ultimo elemento collezionabile del gioco: le tavole di astrologia.

Amit Thakkar, sarà legato a un’unica missione che vi sblocca l’ultimo elemento collezionabile del gioco: le tavole di astrologia. Serpeverde: Sebastian Sallow, ha un filone di missioni che ha a che fare con le Maledizioni Senza Perdono.

La missione di Richard Cornacchia

C’è una sola missione di gioco in Hogwarts Legacy che cambia nome, luoghi e modalità di svolgimento in base alla casata di appartenenza, e per questo motivo potrebbe indirizzarvi verso una scelta concreta. La missione in questione è quella relativa a un fantasma di nome Richard Cornacchia, e permette a tutte le case, con le rispettive differenze, di giungere a un tassello importante della storia di Hogwarts Legacy.

Come potete leggere di seguito, ogni casa visiterà un luogo esclusivo… ma… purtroppo non Corvonero.