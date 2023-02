Nel corso delle vostre avventure in Hogwarts Legacy, potrete imbattervi nelle Arene. Si tratta di luoghi in cui, come il nome potrebbe suggerire, sarete chiamati ad affrontare dei combattimenti di notevole difficoltà, che vi richiederanno di sconfiggere sette ondate di nemici a difficoltà crescente. È inutile sottolineare che, per cimentarvi nella sfida, sarà consigliabile aver già raggiunto un livello sufficientemente alto (almeno il Livello 25), essere in possesso di un equipaggiamento idoneo e, ultimo ma non meno importante, aver già padroneggiato tutti gli incantesimi più importanti, nonché la schivata ed il Protego (la parata). Le arene di Hogwarts Legacy non sono segnate sulla mappa di gioco, vi compariranno solo nel momento in cui vi sarete avvicinati a sufficienza.

Proprio per questa ragione, nelle righe che seguono vi indicheremo la posizione esatta delle tre arene presenti nel gioco, così da poterle raggiungere in fretta e cimentarvi subito con gli scontri che vi attendono.

Se siete alla ricerca di altri utili consigli sul videogame, non esitate a consultare la nostra Guida Completa a Hogwarts Legacy.

ARENA #1

Hogwarts Legacy

La prima arena sarà collocata nella zona più a nord – est di Hogsmeade, facilmente raggiungibile partendo dalla Metrofiamma della “Palude del Guado – Est“. Una volta raggiunga la zona, non dovrete fare altro che distruggere i 20 vasi presenti nella zona, così da attivare la statua collocata al centro dell’arena; fatto questo, interagiteci e darete il via alle sette ondate di nemici.

ARENA #2

Hogwarts Legacy

La seconda arena sarà reperibile nella zona più a sud – ovest della mappa di gioco, facilmente raggiungibile partendo dalla Metrofiamma della “Catacomba dei Feldcroft“. Anche in questo caso, non appena giunti sul posto, distruggete i 20 vasi che troverete ed attivate la statua.

ARENA #3

Hogwarts Legacy

Questa terza ed ultima arena sarà disponibile solo a coloro che hanno preordinato il DLC “Pacchetto delle Arti Oscure”; sulla base di quanto ora scritto, si tratta di un’arena completamente opzionale, non richiesta ai fini del trofeo “Accetta la sfida”. In ogni caso, potrete trovarla all’interno della Foresta Proibita, partendo dalla Metrofiamma “Regione Nord di Hogwarts – Est”.