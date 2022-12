Nelle scorse ore abbiamo potuto assistere a una serie di nuovi annunci legati al tanto atteso Hogwarts Legacy. Il titolo ambientato nel mondo magico di Harry Potter è un must buy per i fan di quell’universo fantastico; ma stando a una nuova comunicazione sembra che non tutti avranno l’occasione di giocare il gioco nello stesso momento. Questa nuova esperienza in arrivo nel 2023, infatti, è stata rimandata, ma non su tutte le piattaforme.

A soffrire di questo secondo rimando di Hogwarts Legacy sono solo le console di vecchia generazione e Nintendo Switch. Come viene annunciato nel nuovo comunicato ufficiale, infatti, le versioni del gioco per PlayStation 4 e Xbox One non arriveranno sul mercato prima del 4 aprile 2023, circa due mesi dopo il lancio del gioco su console di attuale generazione e PC. Discorso diverso per quanto riguarda la versione Nintendo Switch, che arriverà il prossimo 25 luglio 2023.

La motivazione alla base di questo nuovo rinvio è stata spiegata direttamente dal team di sviluppo, il quale ha sottolineato di voler offrire la miglior esperienza possibile su tutte le piattaforme. I possessori di console PlayStation 5 e Xbox Series X|S, insieme ai giocatori PC possono invece stare tranquilli. Hogwarts Legacy non ha subito alcuna modifica per queste piattaforme e arriverà sul mercato il prossimo 10 febbraio 2023.

Hogwarts Legacy will launch on April 4, 2023 for PlayStation 4 and Xbox One and on July 25, 2023 for Nintendo Switch. The team is looking forward to bringing you the game and we want to deliver the best possible game experience across all platforms. — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) December 13, 2022

Certo, non è mai bello assistere a questi rimani, ma è cento volte meglio attendere qualche mese in più e avere tra le mani un gioco funzionante in tutto al godere di un’esperienza piena di problemi e molto poco soddisfacente. In tutto questo, non dimenticatevi che questa sera, a partire dalle ore 19:00, verrà trasmesso un nuovo gameplay inedito di Hogwarts Legacy. Lo potete seguire sui canali ufficiali Twitch e YouTube del gioco.

