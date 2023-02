Se state giocando a Hogwarts Legacy e volete un omaggio in-game completamente gratis, allora questa news fa proprio al caso vostro. Come annunciato da Avalanche Software, ovvero il team di sviluppo dietro il gioco nato dalle opere di J.K. Rowling, ha deciso di regalare un nuovo oggetto in game.

Come avete potuto intuire dal titolo della notizia, l’oggetto in questione è il Mantello di Merlino. Per ottenerlo gratuitamente, sarà necessario collegare il proprio account Twitch al gioco per abilitare i drop. Il giveaway infatti si svolgerà sulla piattaforma di proprietà di Amazon, sul canale degli sviluppatori. A partire dalle ore 23:00 di oggi, Avalanche Software avvierà una speciale diretta di qualche ora e basteranno appena una ventina di minuti per poter ricevere la ricompensa.

Non si tratta di un regalo “nuovo”, ma di una riproposizione di un vecchio giveaway. Ad appena 24 ore dal lancio, infatti, con le stesse identiche modalità di distribuzione (ovvero un giveaway proprio su Twitch), Avalanche Software decise di regalare il Mantello di Merlino. Se avete perso il primo drop, dunque, questa è un’ottima occasione per poter riceverlo. E con molta probabilità sarà anche l’ultima: difficile, infatti, immaginare che in futuro possa essere proposto per la terza volta di fila.

Another chance for the exclusive Merlin's Cloak Twitch Drop! Join Avalanche Software on Twitch on Friday, Feb 24th at 2 pm PST/5pm EST. We'll be live for a few hours, starting our studio playthrough of #HogwartsLegacy.https://t.co/ehcf7Z9dK6 pic.twitter.com/E0mBvWM727 — WB Games Avalanche (@AvalancheWB) February 22, 2023

Hogwarts Legacy ha debuttato il 10 febbraio 2023, dopo un periodo di Early Access, destinato a tutti i possessori della Deluxe Edition. In appena due settimane (e con la presenza su sole 3 piattaforme invece di 6) il gioco è riuscito a vendere decisamente bene, con 12 milioni di copie vendute e oltre 800 milioni di dollari in revenue. Se ancora non l’avete fatto, potete acquistare la vostra copia per PS5 e Xbox Series X su Amazon visitando questo indirizzo. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

