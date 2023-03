Uscito oramai da quasi un mese, Hogwarts Legacy continua a far parlare di sé. Lo fa soprattutto prendendo in considerazione la versione PC del gioco di casa Avalanche Software e grazie alle mod. Come era lecito aspettarsi, infatti, alcuni modder hanno lavorato ad alcune mod e in questo articolo ve ne vogliamo proporre due, assolutamente essenziali se state giocando la versione Steam ed Epic Games del titolo e se volete avere un’esperienza diversa.

La prima mod che vi sottoponiamo è sicuramente interessante se avete deciso di giocare Hogwarts Legacy come se foste davvero voi i protagonisti. Si chiama VoiceSpells e potete recuperarla su Nexus. Questo add-on vi permette di poter lanciare gli incantesimi sfruttando la voce, a patto ovviamente di avere un microfono collegato.

La seconda mod, invece, è più uno sfizio che aprirà sicuramente le porte all’implementazione della realtà virtuale. Come avete potuto intuire, stiamo parlando di un add-on che trasforma la visuale del gioco, da terza alla prima persona e che potete recuperare visitando questo indirizzo. Non è la prima volta che il mondo dei videogiochi vede una mod del genere: chi ha giocato Cyberpunk 2077 al lancio, per esempio, sa bene che nelle settimane che seguirono alcuni modder provarono a lavorare a una mod che includeva la terza persona al posto della prima. Potete dare uno sguardo alla mod di Hogwarts Legacy poco più in basso.

Al netto delle controversie intorno al gioco, Hogwarts Legacy è sulla buona strada per diventare il gioco più venduto del 2023. All’appello mancano ancora le copie PS4, Xbox One e Nintendo Switch, con le versioni per le console Sony e Microsoft che sono state di recente rinviate. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

