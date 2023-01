Che Hogwarts Legacy sia uno dei titoli più attesi di questo 2023 è ormai assodato, ed anzi, dopo la nostra recente prova del gioco, siamo più che certi che il titolo sviluppato da Warner Bros da Portkey Games e il team interno di Avalanche, sarà in grado di soddisfare quelle che sono le numerose aspettative dei fan di tutto il mondo, e non solo!

Insomma: c’è grossa attesa e, se anche voi, come noi, non vedete l’ora di mettere le mani su quello che parrebbe, sin da ora, il miglior titolo mai sviluppato sul mondo di Harry Potter, allora vi diremmo di dare un’occhiata all’offerta che abbiamo rintracciato per voi su eBay, e grazie alla quale avrete la possibilità di prenotare il gioco a 64,99€, ovvero con uno sconto di circa 20 euro rispetto al prezzo originale!

Come avevamo già avuto modo di segnalarvi: questa non è la prima volta che proprio eBay si trova nella condizione di proporre il prezzo più basso in circolazione per un titolo preorder, e proprio Hogwarts Legacy era stato, giusto qualche settimana fa, al centro di un cospicuo abbassamento di prezzo, salvo poi andare rapidamente esaurito.

Per questo, se non siete tra quelli che hanno già prenotato il gioco, magari proprio a causa del termine prematuro di offerte simili, vi suggeriamo di approfittare subito di questa proposta, onde evitare di doverlo poi acquistare ad un prezzo più alto, o comunque non così concorrenziale. doverlo poi acquistare ad un prezzo mediamente più alto.

Ambientato nel 1800, e dunque molto lontano dagli eventi narrati tanto nei libri, quanto nelle due saghe cinematografiche dedicate al Wizarding World di J.K. Rowling, Hogwarts Legacy è un titolo che attinge dall’intero immaginario sviluppatosi in anni ed anni di racconti e storie, imbastendo una trama inedita che, con rispetto per il canone originale, ci porterà ad affrontare le lezioni ed i pericoli nascosti dentro, ed attorno al magico castello di Hogwarts, nei panni di uno studente dell’epoca, possessore di un potere raro e misterioso.

Combattimenti, esplorazione e tanti misteri condiranno quella che, sin dalle prime ore, si prospetta come un’esperienza open world ricca e molto variegata, in cui al giocatore verrà offerta la possibilità di vivere la propria personalissima avventura da studente o studentessa, scegliendo liberamente la strada del bene… o quella del male!

Insomma, si tratta di un titolo che, giustamente, merita il titolo di “most wanted 2023” e che oggi può essere vostro ad un prezzo davvero molto invitante, specie perché si tratta di un preorder! Ciò detto, vi suggeriamo caldamente di approfittare di questo sconto, visitando la pagina eBay dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, prima che il prodotto vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

