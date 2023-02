Hogwarts Legacy vanta di un parco missioni decisamente molto ampio e divertente. Oltre alle ben scritte missioni secondarie, il mondo incantato trabocca di segreti e attività parallele bizzarre e curiose. Una tra tutte è una quest legata a una zona inaccessibile di Hogsmeade. “Tutte le strade portano qui” recita il nostro avatar ogni volta che attraversiamo il borgo, ma credo ci sia un pelino di verità. La missione che analizzeremo in questa guida porta notevoli vantaggi in termini di progressione dell’avventura ed ha un suo fascino sinistro per atmosfera. Sfortunatamente, ad ora, si tratta di un’esperienza godibile esclusivamente su PlayStation e non sulle altre piattaforme di gioco.

Prima di immergerci completamente nella guida vi ricordo che abbiamo fatto la guida completa ad Hogwarts Legacy, quindi date un’occhiata per diventare il mago o la strega più forte in circolazione. Come si sblocca la missione esclusiva in Hogwarts Legacy? Prima di tutto dovrete arrivare a circa metà dell’anno scolastico a scuola, quindi in inverno, quando tutto il mondo si colora di bianco e si avverte l’atmosfera natalizia. È anche da considerare che la missione in sé in è semplice, ora per enigmi complessi, ora per boss fight impegnative, quindi meglio raffinate le arti magiche.

Hogwarts Legacy

Un oscuro segreto in Hogwarts Legacy

Una volta accumulata esperienza sarà il momento di dirigervi ad Hogsmeade, per la precisione nel punto di viaggio rapido a sud, vicino al negozio di Quidditch. Lì scorgerete un’area insolitamente inaccessibile e ben barricata: si tratta di un negozio che supponevo raggiungibile con Bombarda, ma in realtà è completamente abbandonato. Dovrete parlare con un’elfa di nome Penny per accedere al negozio e iniziare la missione spettrale. La creatura, visibilmente terrorizzata e angosciata, vi indicherà la sua padrona ad Hogsmeade per una questione di affari. Dopo una serie di dialoghi farete intendere la vostra volontà di acquistare il negozio per iniziare un’attività. Subito la situazione si farà strana.

La proprietaria vi offrirà un comodissimo pagamento per accaparrarvi la la casetta. La cifra sarà di soli 1500 monete, praticamente il prezzo di una magiformula di medio livello, strano. Pagate le somma, armatevi di buona speranza, e dirigetevi al negozio per valutare la situazione. Al suo interno noterete una Penny ancora più in ansia di prima, che vi suggerirà a mezza bocca di stare lontano dal baule nel magazzino. Avvicinatevi ad esso e fatevi rapire dall’ignoto, letteralmente. Nel baule è custodita una magione inquietante e scricchiolante, che vede come unico proprietario un poltergeist assai molesto, chiamato Fastidio.

Hogwarts Legacy

Il macabro gioco di Fastidio

Da quello che si evince dalla sua storia, si trattava di un nobile folle, che tormentava chiunque gli capitasse a tiro. Da vivo pare che sia stato rinchiuso in manicomio per la sua cattiva condotta e che gli fosse stata messa la camicia di forza, giusto per farvi capire il contesto. Dopo pochi minuti tutto diventerà chiaro. Siamo prigionieri del baule magico e alla mercé di un poltergeist che tormenta i proprietari del negozio, costringendoli a partecipare a giochi subdoli e mortali. La padrona del negozio ne è a conoscenza, così cerca di rivendere il posto a più persone possibili, che poi muoiono o fuggono spaventate. Penny, d’altro canto, non può dire nulla, in quanto elfa domestica.

In questo bizzarro quadretto, bisognerà affrontare gli enigmi del nostro spettrale coinquilino, per poi concludere il tutto con una boss fight davvero esaltante. Gli enigmi non sono affatto complicati, ma richiedono pazienza. È tutto incentrato sullo scovare le lanterne sparse per la magione, per poi posizionarle nei punti di sblocco principali. Ovviamente, se come me avete paura di manichini e porte scricchiolanti, vi consiglio di giocarci a luce accesa, perché i brividi non mancheranno. Una volta completate le prove di fastidio, la missione esclusiva di Hogwarts Legacy vi offrirà delle ricompense niente male.

Hogwarts Legacy

Imprenditori magici

Dovrete, in primis, sconfiggere la proprietaria del negozio, per poi consegnarla ad Azkaban per i suoi crimini. Vi assicuro che non si tratta di uno scontro semplice, quindi armatevi con attenzione prima di duellare. Una volta fatto ciò, avrete die opzioni: liberare l’elfa donandole un indumento o farla restare al negozio. Qualunque sia la vostra scelta il risultato sembra non variare, poiché sarà lei stessa a scegliere di ricompensare il vostro buon cuore rimanendo ad aiutarvi nel negozio. Ora avete un posto tutto vostro, ma come funziona? Ogni volta che porterete un oggetto da vendere a Penny, lei vi darà sempre il 10% in più di quanto otterreste, portandolo altrove.

Questo vi darà la possibilità di massimizzare i vostri profitti e, dato che i soldi in game non sono sempre facili da reperire, sarete soddisfatti di liberarvi l’inventario qui. Ovviamente non è tutto, oltre all’affascinante missione completata, che sono sicuro non scorderete facilmente, avrete dell’equipaggiamento leggendario nei pressi del baule di Fastidio. Un bel bottino e una zona tutta vostra, non male vero?