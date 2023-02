Se siete alle prese con Hogwarts Legacy, vi sarete sicuramente imbattuti in uno dei tanti enigmi dell’accademia per maghi per antonomasia: le Porte. All’interno del Castello di Hogwarts, infatti, sono collocate ben 12 porte alle cui spalle, inutile dirlo, sono collocati dei tesori di notevole valore; per aprirvi la strada, tuttavia, dovrete risolvere un enigma matematico basato su alcune delle creature magiche in cui vi imbatterete nel corso della vostra avventura.

Se non siete ferrati in matematica, non preoccupatevi: leggete le righe che seguono e vi spiegheremo, per filo e per segno, cosa fare per aprire tutte le porte enigma di Hogwarts Legacy.

Nel caso in cui foste alla ricerca di altri utili consigli sul gioco, non esitate a consultare la nostra guida completa.

Come aprire le Porte Enigma in Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy

Vi abbiamo già anticipato che l’impatto con questi enigmi potrebbe rivelarsi traumatico: vi ritroverete davanti ad una porta chiusa con due triangoli recanti un numero al centro e, ai vertici, dei numeri, dei punti interrogativi e dei simboli di creature. In prossimità della porta, troverete due oblò contrassegnati, rispettivamente, da uno e due punti interrogativi e, non appena ci interagirete, farete ruotare la piastra di metallo che, di volta in volta, mostrerà l’immagine di una creatura del fantastico mondo di gioco.

Ma quali sono le combinazioni da inserire per aprire le porte? Come detto in precedenza, gli enigmi sono di natura matematica. Guardate l’arco che sovrasta la porta e vedrete che sono esposti, in sequenza, tutti i simboli delle creature presenti anche sulle piastre metalliche degli oblò; quanto ora detto fa capire che quei simboli hanno un valore numerico, come indicato nell’immagine in allegato.

A quali numeri corrispondono i vari simboli delle porte? Partendo dall’ultimo simbolo in basso a sinistra, le varie creature corrisponderanno a dei numeri da 0 a 9, in ordine crescente. Il vostro scopo sarà collocare, nei rispettivi oblò, dei simboli dal valore tale da farvi ottenere la somma indicata al centro dei due triangoli. Qualora foste stati attenti, avreste potuto trovare un’indicazione in tal senso su un foglio collocato nell’area subito al di sotto dell’aula di Divinazione, in prossimità della prima porta.

0 = Demiguise (creatura con le sopracciglia)

1 = Unicorno

2 = Capricorno

3 = Serpente a tre teste

4 = Gufo

5 = Ragno a cinque zampe

6 = Lucertola

7 = Calamaro (simile ad un Beholder)

8 = Ragno ad otto zampe

9 = Idra

Fatto questo, aprite la porta e mettete le mani sui tesori che nascondono.

Di seguito, vi indichiamo dove trovare tutte le 12 porte di Hogwarts Legacy.

PORTA #1

Hogwarts Legacy

Questa prima porta sarà reperibile in prossimità della Metrofiamma dell’Aula di Divinazione, nell’area con le travi in cui troverete una delle Gobbiglie di Zenobia. In un baule di fronte alla porta, troverete anche un foglietto con il valore dei singoli simboli.

Combinazione

? = Gufo

?? = Serpente a tre teste

PORTA #2

Hogwarts Legacy

Subito dopo aver sbloccato la prima porta, avrete accesso ad un corridoio che vi condurrà ad all’aula di Aritmanzia con altre due porte. Iniziamo da quella che troverete alla vostra sinistra.

Combinazione

? = Gufo

?? = Ragno a cinque zampe

PORTA #3

La troverete sulla destra dell’area indicata in precedenza.

Combinazione

? = Lucertola

?? = Unicorno

PORTA #4

Hogwarts Legacy

Partite dalla Metropolvere dell’Aula delle Pozioni, voltatevi e tornate nell’aula principale e, alla base delle scale, troverete la porta.

Combinazione

? = Ragno

?? = Serpente a tre teste

PORTA #5

Partite sempre dalla stessa fiamma di prima ma, stavolta, attraversate la porta, scendete le scale, aprite un lucchetto di Livello 1 e vi troverete la porta davanti.

Combinazione

? = Capricorno

?? = Unicorno

PORTA #6

Hogwarts Legacy

Partite dalla Metropolvere dell’Aula di Incantesimi (nell’ala di Astronomia), voltatevi e recatevi alla base della scalinata che vi porta ai piani superiori, la porta sarà accanto ad un lucchetto di livello 1.

Combinazione

? = Capricorno

?? = Calamaro

PORTA #7

Hogwarts Legacy

Partita dalla fiamma della Casa di Corvonero (nell’area della Scalinata Principale), avanzate di qualche metro e troverete la porta sulla vostra destra, accanto ad un’armatura ed in prossimità della scala a chiocciola.

Combinazione

? = Gufo

?? = Ragno a cinque zampe

PORTA #8

Partite dalla metrofiamma della Torre della Scalinata Principale e scendete una rampa di scale, vi troverete la porta davanti.

Combinazione

? = Lucertola

?? = Calamaro

PORTA #9

Hogwarts Legacy

Sempre nell’area della Grande Scalinata, teletrasportate all’omonima fiamma, salite le scale e vi troverete davanti alla porta.

Combinazione

? = Demiguise

?? = Ragno a cinque zampe

PORTA #10

In lavorazione

PORTA #11

Hogwarts Legacy

Nell’area della Sala Grande, trasportatevi all’omonima fiamma, andate a sinistra e troverete la porta.

Combinazione

? = Ragno

?? = Serpente a tre teste

PORTA #12

Trasportatevi con la Metrofiamma dell’Aula di Trasfigurazione (nell’Ala di Astronomia), attraversate la porta, salite le scale fino in cima, superate la porta chiusa da un lucchetto di livello 1, attraversate il corridoio e vi troverete una porta sulla sinistra.

Combinazione

? = Lucertola

?? = Serpente a tre teste