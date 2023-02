Cosa sarebbe un mago senza la sua fedele scopa volante? Warner Bros. Games ha ovviamente tenuto conto di questo aspetto e proprio per questa ragione, dopo le prime ore di gioco, troverete tutta una serie di scope in Hogwarts Legacy. Con questi oggetti, inutile dirlo, potrete svolazzare liberamente da una parte all’altra della mappa di gioco, raggiungendo velocemente il vostro obiettivo ed impossessandovi di oggetti che, con i “piedi per terra”, non riuscireste neanche a vedere.

Nel corso della vostra avventura vi imbatterete in diverse scope, tutte diverse tra di loro ed accompagnate da una diversa descrizione. Nelle righe che seguono, vi indicheremo come trovare le migliori scope del gioco e come potenziarle adeguatamente.

Nel caso in cui foste alla ricerca di altri consigli sul gioco, non esitate a consultare la nostra guida completa a Hogwarts Legacy.

Come ottenere tutte le scope di Hogwarts Legacy

Sbloccherete la prima scopa nel corso della vostra prima lezione di volo, tenuta da Madame Kogawa nella zona subito all’esterno del castello di Hogwarts ma, ovviamente, si tratterà di un modello standard. Non appena arriverete ad Hogsmeade, non potrete non notare il negozio “Attrezzature Sportive Spinwitches” che, come potrete facilmente intendere, vi venderà dei modelli più avanzati e più belli.

Di seguito, vi elenchiamo tutti i modi con cui mettere le mani sulle scope presenti nel gioco:

Recarvi ciclicamente presso “ Attrezzature Sportive Spinwitches ” per vedere se ha nuovi modelli in offerta;

” per vedere se ha nuovi modelli in offerta; Completare alcune missioni secondarie;

Far esplodere i palloni aerostatici che troverete in alcune zone della mappa di gioco (sono raggruppati in serie di 5), risolvendo così le relative Sfide;

che troverete in alcune zone della mappa di gioco (sono raggruppati in serie di 5), risolvendo così le relative Sfide; Vedere se i vari mercanti presenti nella world map ne hanno qualcuna in vendita;

Come potrete facilmente intendere, avrete molti modi per poter rimpolpare la vostra collezione di scope, dovrete solo essere disposti a spendere.

Ma quali sono le migliori scope di Hogwarts Legacy? La risposta potrebbe deludervi ma la verità è che tutte hanno le medesime statistiche. Quanto ora detto significa che le uniche differenze tra una scopa ed un’altra saranno di carattere estetico. Tuttavia, è sempre possibile potenziare la nostra “scuderia”.

Come potenziare le scope

Proseguendo nella trama principale, prima o poi sbloccherete una missione secondaria chiamata “Collaudo“, reperibile ad Hogsmeade presso il negozio “Attrezzature Sportive Spinwitches” e sbloccabile dopo aver comprato una qualsiasi scopa per 600 monete. Il proprietario del negozio vi parlerà di un potenziamento a cui sta lavorando e, in buona sostanza, vi chiederà di testarlo sul campo sfidando Imelda Reyes, una delle studentesse più brave nel volo.

Dovrete sfidare Imelda ad Hogwarts, passando in mezzo a degli anelli e completando il tracciato in un tempo inferiore al suo. Non appena sarete riusciti nell’impresa, tornate al negozio, riferite della vostra vittoria e, dopo poco, il potenziamento sarà disponibile all’acquisto. Dopo averlo comprato, il negoziante vi accennerà ad altri due potenziamenti che, inutile dirlo, vi richiederanno ulteriori collaudi, sempre contro Imelda.

Non appena avrete superato gli altri due tracciati, potrete acquistare gli altri due potenziamenti che, insieme a quello già ottenuto, potranno essere installati su qualunque vostra scopa, rendendola più stabile e, soprattutto, più veloce.