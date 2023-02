Come in ogni RPG che si rispetti, anche in Hogwarts Legacy è presente un sistema di equipaggiamento con cui modificare gli attributi del proprio personaggio, aumentandone la difesa e l’attacco. Gli abiti infatti, oltre a cambiare l’aspetto del vostro mago o strega, influiranno sulle sue statistiche in battaglia, e per questo sono vitali per riuscire a trionfare in ogni scontro.

L’equipaggiamento in Hogwarts Legacy si divide in accessori per le mani e braccia, accessori per il viso, accessori per la testa, accessori per il corpo, mantelli e abiti e completi. Nel corso dell’avventura avrete modo di acquistare gli abiti presso il negozio Scratchy&Sons a Hogsmaede, ma soprattutto li troverete in giro per la mappa, all’interno di chest o sacche droppate dai nemici.

In questa guida vi spiegheremo tutto ciò che dovete sapere sull’equipaggiamento, partendo dalla rarità e passando poi ai migliori abiti per ogni categoria, in modo che possiate aumentare il più possibile le statistiche del vostro personaggio.

Prima di addentrarci nel mondo dell’abbigliamento magico vi invitiamo anche di dare un’occhiata alla nostra Guida completa su Hogwarts Legacy, dove potrete trovare tantissime informazioni utili, oltre a consigli e trucchetti per diventare dei maghi provetti in men che non si dica. Detto ciò, buona lettura!

Hogwarts Legacy: guida all’equipaggiamento

Quante e quali sono le rarità dell’equipaggiamento?

In Hogwarts Legacy ci sono in totale 5 livelli di rarità per l’equipaggiamento, e potrete capire subito a quale corrisponde un abito in base al colore:

Blu scuro: Classico (non attribuisce proprietà magiche, cambia solo l’estetica del personaggio) Verde: Eccellente Blu: Straordinario Arancione: Leggendario

Ovviamente, più alto è il grado di rarità e maggiore sarà potente un abito, quindi l’equipaggiamento Leggendario è il migliore in assoluto, nonché quello a cui dovreste puntare. Gli oggetti leggendari presentano 3 slot per potenziamenti, i quali possono essere applicati tramite in telaio nella Stanza delle Necessità.

Gli abiti Leggendari possono essere migliorati con Tratti Caratteristica di livello III, il più alto in assoluto, che vi permetteranno di aumentare tantissimo le statistiche del vostro personaggio. In Hogwarts Legacy sono presenti ben 75 tratti da cui scegliere, ma un abito ne può presentare solo uno alla volta; dovrete quindi decidere quello che desiderate applicare, e potrete poi cambiarlo in qualsiasi momento se siete in possesso nei materiali richiesti.

Dove trovare l’equipaggiamento più forte

Come avrete probabilmente notato se avete già iniziato la vostra avventura in Hogwarts Legacy, troverete equipaggiamento Leggendario sin dalle prime fasi dell’avventura. Nonostante ciò, il livello degli abiti sarà troppo alto rispetto a quello del vostro personaggio, rendendoli inutilizzabili e facendovi dunque protendere verso rarità di livello Eccezionale e Straordinario.

Vogliamo però rassicurarvi: non abbiate paura di vendere o sostituire equipaggiamento di livello Leggendario che scoprite a inizio gioco. Avrete tantissime occasioni per trovarne, quindi non sarà assolutamente una perdita grave durante l’avventura.

Il primo posto in cui incontrerete equipaggiamento di livello Leggendario sarà proprio il negozio di abbigliamento Scratchy&Sons a Hogsmeade, tuttavia, non vi consigliamo di acquistarlo subito. Gli oggetti disponibili nel catalogo si adatteranno infatti al livello del vostro personaggio e non ritorneranno poi in vendita nel corso della partita, quindi se comprate un abito al livello 10, quando arriverete al livello 30 questo sarà completamente inutile.

Vi consigliamo dunque di utilizzare l’equipaggiamento trovato nei forzieri grandi in giro per la mappa, i quali hanno una percentuale randomica di drop. I forzieri ornati sono gli unici a contenere sempre un abito Leggendario, quindi appena ne vedete uno gettativici a capofitto per ottenere un oggetto potente.

Il miglior equipaggiamento

L’equipaggiamento in Hogwarts Legacy, al contrario di molti altri RPG, si ripete molto spesso e non ha statistiche che lo rende unico. Molto spesso vi capiterà di imbattervi in abiti già trovati in precedenza, o di possedere più pezzi con gli stessi attributi.

Non possiamo quindi consigliarvi dell’equipaggiamento nello specifico che renderà il vostro personaggio imbattibile, bensì possiamo darvi delle indicazioni generali per costruire un set degno di nota: per prima cosa, come avrete già intuito in base a quanto scritto sinora, mirate ad abiti di rarità Leggendaria o, per lo meno, Straordinaria, dato che sono quelli con gli attributi migliori.

Una volta ottenuto un pezzo che ritenete soddisfacente, recatevi subito al Telaio per donargli dei Tratti Caratteristica e renderlo così più potente e, soprattutto, più unico. Nello stesso posto potrete anche potenziare gli abiti fino a 3 livelli, aumentando gli attributi già presenti (quindi difesa e attacco).

Dato che i materiali per potenziare l’equipaggiamento sono facilmente reperibili con un po’ di farming (o recandovi nel negozio di animali a Hogsmaede), non abbiate paura di modificare gli abiti nel telaio anche se siete all’inizio dell’avventura. Dato che gli oggetti che troverete saranno tarati in base al vostro livello, vi ritroverete molto spesso a cambiare il vostro equipaggiamento, aggiornandolo man mano che acquisirete esperienza come maghi o streghe.

Detto ciò, ecco una breve lista di alcuni degli abiti più potenti che vi consigliamo di equipaggiare se li doveste incontrare: