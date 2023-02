In questa guida ai trofei di Hogwarts Legacy troverete tutte le indicazioni necessarie per sbloccare gli obiettivi presenti nel gioco, così da ottenere l’ambito trofeo di platino su Playstation 4 e Playstation 5 ed i 1000 G su Xbox Series X|S. Nelle righe che seguono, troverete tutti consigli per completare agevolmente il videogame al 100%, ma vi anticipiamo che, per riuscire nell’intento, dovrete spendere almeno 70/80 ore di gioco, in quanto la maggioranza dei trofei è collegata al raccoglimento di oggetti collezionabili.

IMPORTANTE: I trofei di Hogwarts Legacy senza una descrizione si ottengono semplicemente proseguendo nella main quest oppure si spiegano da soli e non hanno bisogno di una guida.

Siete alla ricerca di altri utili consigli sul gioco? Non esitate a consultare la nostra completa a Hogwarts Legacy.

TANTO DI CAPPELLO

Completa l’introduzione e la Cerimonia dello Smistamento.

LA PURA AMBIZIONE

Trova la Sala delle Mappe giocando come Serpeverde.

Trofeo mancabile

Vedi trofeo “Svegli e pronti di mente“.

CHI POI NELL’IMPEGNO TROVA DILETTO

Trova la Sala delle Mappe giocando come Tassorosso.

Trofeo mancabile

Vedi trofeo “Svegli e pronti di mente“.

GRIFONDORO IL CORAGGIO CERCAVA

Trova la Sala delle Mappe giocando come Grifondoro.

Trofeo mancabile

Vedi trofeo “Svegli e pronti di mente“.

SVEGLI E PRONTI DI MENTE

Trova la Sala delle Mappe giocando come Corvonero.

Trofeo mancabile

Questo ed i precedenti tre trofei sono collegati alla cerimonia di smistamento, in cui verrete assegnati alla vostra casata. Purtroppo, questa non potrà essere cambiata e, quindi, per ottenere tutti i trofei, sarete costretti a ricominciare il gioco almeno una volta, così da sbloccarli tutti.

PRIMO DELLA CLASSE

Frequenta la tua prima lezione.

TROLLANDO

Sopravvivi all’attacco del troll ad Hogsmeade.

OPERA D’ARTE

Incontra Charles Rookwood nella Sala delle Mappe.

RISORGERE DALLE CENERI

Salva la fenice.

Questo trofeo è attualmente in lavorazione.

UN GRAPHORN GRAZIOSO

Doma il Signore delle Rive.

COLUI CHE NON DIMENTICA

Guarda tutti i ricordi dei Pensatoi.

UN DONO MORTALE

Brandisci un dono della Morte.

EROE DI HOGWARTS

Sconfiggi Ranrok.

LA VITTORIA DELLA CONOSCENZA

Vinci la Coppa delle Case.

Dopo aver completato la trama principale, vi verranno assegnate delle missioni end game che vi faranno accedere a questa ultima competizione. Dovrete aver raggiunto almeno il livello 34 per cimentarvi nella Coppa delle Case e, qualora vi foste concentrati prevalentemente sulla trama, vi consigliamo di dedicarvi allo svolgimento delle missioni secondarie. Consultate anche la nostra guida a come salire di livello velocemente per facilitarvi il compito.

LA GAZZELLA VENDICATIVA

Completa la storia di Natsai Onai.

Questo trofeo è attualmente in lavorazione.

DIFENSORE DI DRAGHI

Salva un drago.

AMICI ANIMALI

Completa la storia di Poppy Sweeting.

Questo trofeo è attualmente in lavorazione.

AFFARI DI FAMIGLIA

Completa la storia di Sebastian Sallow.

Questo trofeo è attualmente in lavorazione.

SPICCARE IL VOLO

Batti il record di Imelda in tutte le gare di scopa.

Per poter ottenere questo trofeo, dovrete innanzitutto arrivare alla diciannovesimo missione della trama principale. Dopo averla svolta, recatevi ad Hogsmeade, presso il negozio “Attrezzature Sportive Spintwitches” e comprate la scopa da 600 monete. Non appena avrete fatto quanto detto, avrete accesso alla missione secondaria in cui dovrete battere il record di Imelda.

IL BUON SAMARITANO

Completa tutte le missioni secondarie.

Nel corso delle vostre esplorazioni, troverete dei marker sulla mappa di gioco che, in buona sostanza, vi indicheranno la presenza di missioni secondarie. Selezionateli, parlate con l’NPC che troverete e portate a compimento la sua missione. Ricordatevi di dedicarvi ciclicamente a queste attività, in quanto dovrete superare 57 side quest e 12 incarichi dei vari professori.

SFIDA ACCETTATA

Completa tutti i livelli di una sfida.

Progredendo nel gioco, vi renderete conto che ogni sfida che sbloccherete sarà composta da vari livelli. Completateli tutti ed avrete ottenuto il trofeo.

EDIZIONE DA COLLEZIONE

Completa tutte le collezioni.

Questo trofeo è attualmente in lavorazione.

POTERE ANTICO

Invoca la Magia antica per la prima volta.

Probabilmente sbloccherete questo trofeo senza neanche accorgervene. Dovrete premere i tasti L1 + R1 quando riempirete la barra della Magia Antica; potrete farlo sia sferrando colpi che incassandone. Per farla breve, vi basterà anche una combo di 10 colpi per riuscire a caricarla completamente.

TELAIO MAGICO

Potenzia un pezzo di equipaggiamento.

LA RADICE DEL PROBLEMA

Stordisci 10 nemici diversi usando una Mandragola.

Per prima cosa, dovrete acquistare dei semi di mandragola (al costo di 800 monete) presso il negozio “Erbe essenziali e funghi fatali” nella zona più a nord di Hogsmeade. Piantatele nel vostro vaso presso la Serra di Hogsmeade, attendete 10 minuti e estraete la pianta; ripetete il procedimento in maniera tale da ottenere almeno 4/5 mandragole. A questo punto, usatele in combattimento così da stordire almeno 10 nemici ed il trofeo sarà vostro.

AMANTE DEGLI ANIMALI

Fai nascere ogni tipo di animale.

Questo trofeo è attualmente in lavorazione.

POZIONANTE PROFESSIONISTA

Prepara ogni tipo di pozione.

Questo trofeo è attualmente in lavorazione.

METTERE RADICI

Coltiva ogni tipo di pianta.

Questo trofeo è attualmente in lavorazione.

EQUIPAGGIAMENTO INCANTEVOLE

Potenzia un pezzo di equipaggiamento per 3 volte.

Questo trofeo è attualmente in lavorazione.

TALENTO DA VENDERE

Usa 5 punti Talento.

Consultate il trofeo “Mani bucate“.

MANI BUCATE

Usa tutti i punti Talento.

Per ottenere questo trofeo, dovrete prima raggiungere il livello 40, così da raccogliere tutti i 36 punti Talento necessari, che potrete spendere accedendo al menu di pausa.

CAMERA CON VISTA

Raggiungi il punto più alto del castello, lo studio sopra l’ufficio del Preside.

Questo trofeo è attualmente in lavorazione.

LATTE VERSATO

Usa Flipendo 10 volte per capovolgere una o diverse mucche.

Per ottenere questo trofeo, dovrete prima completare l’ “Incarico del Professor Garlick 2”, così da ottnere l’incantesimo Flipendo. A questo punto, non dovrete fare altro che trovare una mucca (ne potrete trovare diverse nella valle di Hogsmeade) ed usare l’incantesimo su di lei per 10 volte

GIRO DEL MONDO IN METROPOLVERE

Sblocca tutte le Fiamme della Metropolvere.

Le Fiamme della Metropolvere sono, di fatto, i punti di viaggio rapido presenti nel gioco e, per sbloccare tutti i trofei di Hogwarts Legacy, dovrete attivarle tutte. Fortunatamente, anche queste sono segnalate sulla mappa di gioco con degli appositi segnalini a forma di fiamma e, quindi, ricordatevi sempre di raggiungerli tutti non appena vi troverete in una nuova area da esplorare.

SEGUI LE FARFALLE

Segui le farfalle verso un tesoro.

Nel corso delle vostre esplorazioni, potreste apparirvi un’icona bianca a forma di farfalla; non appena dovesse accadere, avvicinatevi, cercate delle farfalle che volano in circolo ed utilizzate l’incantesimo “Revelio” per rivelare la cassa del tesoro, apritela ed il trofeo sarà vostro.

ACCETTA LA SFIDA

Sconfiggi i nemici in tutte le arene di combattimento.

Questo trofeo è attualmente in lavorazione.

PER LA BARBA DI MERLINO!

Completa tutte le prove di Merlino.

Questo trofeo è attualmente in lavorazione.

ESPLORATORE INTREPIDO

Scopri tutte le tombe.

Questo trofeo è attualmente in lavorazione.

COSTEGGIARE LA COSTA

Visita la Costa di Poidsear.

RACCOLTA NOTTURNA

Trova tutte le statuette di Demiguise.

Questo trofeo è attualmente in lavorazione.

IL FINE PIETRIFICA I MEZZI

Sconfiggi 50 nemici usando Petrificus Totalus.

Per ottenere questo trofeo, dovrete essere in possesso degli incantesimi “Disillusione” e “Petrificus Totalus”. Utilizzate il primo per arrivare alle spalle di un nemico ignaro e, quindi, utilizzate la seconda magia per metterlo fuori combattimento. Ripetete la procedura 50 volte e l’achievement sarà vostro.

OLTRE OGNI PREVISIONE

Raggiungi una combo di 100.

Ecco la nostra guida per scoprire come ottenere facilmente questo trofeo. Oppure potete seguire il video sottostante dedicato:

TOCCO FINALE

Usa la Magia antica su ogni nemico in gioco.

Questo trofeo vi chiederà di usare la magia antica (premendo i tasti L1 + R1) su qualsiasi tipo di nemico che potrete trovare nel gioco. Fortunatamente, per ottenere tutti i trofei di Hogwarts Legacy, non dovrete utilizzare questa magia su ognuno dei 69 nemici presenti nel gioco, ma solo contro 34 di essi, escludendo anche tutti gli avversari unici che incontrerete.

MAGICAMENTE IO

Apprendi tutti gli incantesimi.

In Hogwarts Legacy potrete contare su ben 34 Incantesimi. Alcuni di questi saranno sbloccabili semplicemente procedendo nella trama di gioco, altri invece vi verranno assegnati completando determinati incarichi dei vari docenti, mentre “Alterazione” sarà l’unico che potrete vi richiederà di completare una specifica missione secondaria, sbloccabile dopo aver completato la main quest.

CRISI DI MEZZA ETA’

Raggiungi il livello 40.

Qui la nostra strategia per salire velocemente di livello.