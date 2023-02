Dopo l’ultimo cinematic trailer, ora è arrivato il momento anche del trailer di lancio di Hogwarts Legacy. Il filmato è stato pubblicato nel corso della giornata odierna da Avalanche Software e Warner Bros. Games ed è presumibilmente l’ultimo video prima del lancio del gioco, che avverrà il 10 febbraio 2023 per PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC (potete prenotarlo anche su Amazon).

Il filmato ci introduce, ancora una volta, a parte della storia di gioco e ovviamente al mondo in cui prenderanno parte le nostre avventure. Nel trailer è possibile osservare scorci di Hogwarts, i professori che ci accoglieranno a scuola, alcuni incantesimi e anche delle battaglie. Il tutto, ovviamente, nella migliore qualità video possibile, ovvero quello 4K.

Il trailer di lancio di Hogwarts Legacy è disponibile poco più in basso. Come abbiamo già ripetuto in testa alla notizia, il gioco sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023 per console next gen e PC. Tuttavia, tutti coloro che acquisteranno la Deluxe Edition avranno accesso al titolo circa 3 giorni prima, ovvero il 7 febbraio 2023. Come di consueto in questi casi, se siete interessati al titolo ma avete deciso di comprarlo al day one oppure in versione standard, vi invitiamo non solo a evitare i social network dal 7 febbraio in avanti, ma anche a non guardare il trailer in questione, visto che è potenzialmente ricco di spoiler. Un invito che è arrivato anche da Avalanche stessa tramite Twitter.

Oltre alle piattaforme next gen e PC, Hogwarts Legacy sarà disponibile anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. I giocatori old gen dovranno però attendere ancora un po’ prima di giocarlo, visto che di recente le tre versioni sono state rimandate rispettivamente ad aprile e maggio 2023. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

