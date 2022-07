Lo sappiamo bene: annunciare una release date di un videogioco troppo presto può causare un po’ di problemi. Chiedetelo a Bethesda o Xbox, per esempio, che con i rinvii di Redfall e Starfield ha perso due pezzi da novanta rispettivamente per l’estate e l’inverno del 2022. Naturale, dunque, che publisher e sviluppatori se la prendano comoda e annuncino solo date che siano il più precise possibili. Il caso di Hogwarts Legacy è però particolarmente curioso: oltre a un lungo silenzio radar in merito al gioco, il titolo non ha ancora ricevuto nessuna data di uscita, ma il suo artbook invece sì!

Hogwarts Legacy

Andiamo con ordine: annunciato nel 2020 (ma già in lavorazione da almeno il 2018, come dimostrato da alcuni footage leakati quattro anni fa), Hogwarts Legacy si è fatto vedere solamente di recente, dopo due anni di silenzio radar. Confermata la finestra di lancio, ovvero inverno 2022, ma ancora niente data di uscita. Mancano oramai pochissimi mesi alla conclusione di quest’anno, eppure Warner Bros. non si è ancora pronunciata in merito. L’artbook, però, ha ottenuto una data di vendita.

Come riferito da VGC, infatti, Amazon UK sta spedendo una mail a tutti coloro che hanno prenotato l’artbook ufficiale, informando i clienti che c’è una data di spedizione. Questa data è fissata per il 6 dicembre 2022, proprio a ridosso del periodo natalizio. Al di là di colpi di scena (non avrebbe senso lanciare un libro del genere senza il gioco), è molto probabile che il titolo debutterà proprio in quel periodo, magari con qualche settimana di anticipo rispetto all’artbook ufficiale.

Chiaramente al momento sono ancora ipotesi da prendere con le pinze. La possibilità che si tratti di un errore da parte di Amazon è molto bassa, ma dobbiamo comunque tenerla in conto. Se davvero il libro arriverà il 6 dicembre 2022, allora c’è un’altra probabilità che Hogwarts Legacy possa debuttare a novembre. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori informazioni in merito, dunque continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.