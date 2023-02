Dopo i numeri su Twitch, in gran parte giustificati anche dalla presenza dei drop, ora i numeri di Steam parlano chiaro: Hogwarts Legacy è probabilmente destinato a diventare il gioco più venduto del 2023. A testimoniarlo sono proprio i primi dati raccolti da SteamDB, che si occupa di tracciare le varie attività che avvengono sul client di Valve.

Andiamo con ordine: come riportato dal sito web, il picco massimo di Hogwarts Legacy è stato di circa 500.000 utenti in contemporanea. Mezzo milione di persone hanno dunque avviato il gioco, peccato però che ufficialmente non sia ancora uscito. Almeno fino alle ore 19:00 di domani su Steam si può avviare solamente la Digital Deluxe Edition, ovvero l’edizione più costosa, che garantisce un early access di ben 72 ore. La sensazione è che i numeri possano ovviamente aumentare nella giornata di domani, quando la versione Standard del titolo (che trovate ancora su Amazon con consegna garantita) sarà disponibile per tutti ed è probabilmente quella che verrà acquistata dai giocatori più casual.

Che Hogwarts Legacy fosse sulla strada per diventare il gioco più venduto del 2023 era ovviamente abbastanza chiaro. E l’idea che WB Games e Avalanche Software lo sapessero già da molto, ma questi numeri sono una nuova conferma di quanto una licenza decisamente forte come quella del Wizarding Worlds rappresenti una sorta di “colpo sicuro” per chiunque decida di sviluppare un videogioco. I numeri, inoltre, confermano anche le parole del giornalista di GameSpot Jeff Grubb: secondo una fonte dell’uomo, un videogioco tripla A per essere definito di successo deve vendere almeno 10 milioni di copie e farlo con una licenza rende il lavoro decisamente più semplice, almeno a livello promozionale.

Per scoprire il vero impatto sul mercato di Hogwarts Legacy sarà necessario attendere lunedì mattino, quando arriveranno i dati di vendita delle versioni console del gioco. Senza dimenticare, poi, la platea di giocatori old gen, che dovrà attendere ancora qualche mese prima di poter mettere le mani sull’avventura creata da Avalanche Software. I bilanci solitamente si tirano a fine anno, ma la sensazione è che il gioco possa sorpassare agilmente le 20 milioni di copie vendute in qualche mese.

