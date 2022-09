Dopo il posticipo e l’annuncio della nuova data di uscita, Warner Bros. Games ha cominciato a divulgare diverse informazioni in merito a Hogwarts Legacy. Purtroppo non tutte sono positive, come in questo caso specifico, dove il team di sviluppo e il publisher hanno comunicato l’assenza di una delle caratteristiche più divertenti del mondo creato dalla scrittrice J.K. Rowling.

Come avrete potuto intuire dal titolo della notizia, Hogwarts Legacy sarà privo delle partite di Quidditch. Non sarà dunque possibile prendere parte al campionato tra le casate, cosa che invece era presente (seppur in minor misura) in altri giochi ambientati nel mondo di Harry Potter. “Non si può giocare a Quidditch in Hogwarts Legacy”, si legge nelle FAQ presenti sul sito ufficiale, che elencano tutte le caratteristiche del gioco.

Nonostante questa mancanza, ci saranno però ulteriori mini giochi. “I giocatori avranno la possibilità di utilizzare le scope per delle gare, oltre che per l’esplorazione. In aggiunta sarà possibile visitare location familiari agli amanti di Harry Potter”, proseguono le FAQ presenti nel sito ufficiale. Sicuramente questi elementi non potranno colmare in toto l’assenza del Quidditch, rimosso probabilmente perché ci troviamo davanti a un gioco decisamente complesso: l’opera di Avalanche Software è infatti un gigantesco open world con elementi RPG. Difficile trovare risorse per poter inserire davvero tutto della lore di Harry Potter.

Dopo diversi anni di attesa e due rinvii, Hogwarts Legacy è quasi pronto al debutto. Il gioco sarà infatti disponibile a partire dal 10 febbraio 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Il titolo arriverà successivamente anche su Nintendo Switch, ma al momento la data di uscita della versione dedicata alla console ibrida del colosso nipponico non è ancora stata annunciata. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.