Da quando Hogwarts Legacy si è mostrato in azione in uno State of Play tutto dedicato a lui qualche mese fa, gli appassionati all’universo magico di Harry Potter non hanno potuto fare altro che entusiasmarsi davanti ai tanti contenuti mostrati. Sappiamo già molto sul gioco, ma ci sono alcuni dettagli molto importanti che rimangono ancora celati. Per esempio, non conosciamo ancora la data di lancio del gioco, anche se sono molteplici i rumor che viaggiano per il web.

Hogwarts Legacy

Restando sulla rete, in queste ore sono emerse una serie di novità su Hogwarts Legacy. Si tratta prettamente di una serie di immagini e qualche filmato, grazie ai quali scopriamo una serie di dettagli sulle cinematiche e sulla personalizzazione del proprio mago. Il tutto è emerso grazie al profilo Twitter Hogwarts Legacy News, grazie al quale possiamo mettere gli occhi nuovamente al mondo di gioco che sta venendo creato da Avalanche Software.

I contenuti provengono dal recente evento Autodesk Vision Series, dove alcuni sviluppatori dei più talentuosi studi di sviluppo di tutto il mondo hanno mostrato una serie di contenuti esclusivi sullo sviluppo. Oltre ai ragazzi di Playground Games, autori della serie Forza Horizon, ci sono stati diversi interventi arrivati direttamente dai ragazzi di Warner Bros Games Avalanche Software, i quali hanno mostrato delle chicche su Hogwarts Legacy.

Oltre a vedere delle cinematiche del gioco ambientato nel mondo magico di Harry Potter, troviamo in alcune immagini che mettono in mostra alcune delle possibilità per personalizzare il proprio personaggio, con una serie di menù che permetteranno di cambiare le forme del viso ma anche lo stile nel vestire che vorrete dare al vostro mago.