Manca sempre meno al lancio di Hogwats Legacy, e in queste ore, per tenersi impegnati nell’attesa, i fan dell’universo di Harry Potter hanno potuto leggere le prime recensioni del gioco (a questo indirizzo potete leggere la nostra). In tutto questo, però, c’è una grossa fetta di pubblico che continua a polemizzare e minacciare di boicottare il gioco. Come se non bastasse tutto quello che è già stato detto nei confronti del gran polverone su quel gira attorno alla figura di JK Rowling, ora è emerso in rete un nuovo pericolo boicottaggio, e questa volta non è relativo al gioco in questione, ma è riferito ai vari streamer.

A solamente poco meno di tre giorni dal lancio di Hogwarts Legacy, è apparso in rete un nuovo sito che permette a tutti coloro che non vogliono vedere nulla del gioco di oscurare i vari streamer che stanno giocando al titolo in questione sui propri canali Twitch. Questa è l’ennesima trovata nata da un folto gruppo di persone, i quali sono intenzionati a non supportare i vari prodotti relativi all’universo creato dalla JK Rowling a causa di alcune posizioni dell’autrice e dei suoi commenti transfobici.

Il sito in questione si chiama “havetheystreamedthatwizardgame” e sta già facendo discutere molto. Facendo un salto sul sito gli spettatori di Twitch possono avere più chiara la situazione su quali streamer stanno giocando ad Hogwarts Legacy e possono anche vedere quante volte un canale Twitch ha trasmesso il suddetto gioco. La cosa curiosa è che all’interno del sito non viene mai menzionato esplicitamente Hogwarts Legacy, ma il titolo di prossima uscita viene semplicemente etichettato come “quel gioco coi maghi”.

Introducing https://t.co/q3Qq5j7f0M – find out if anyone you follow on twitch has streamed THAT new wizard game pic.twitter.com/i1VIBU64dk — Sam Gibbs (@iamsamgibbs) February 6, 2023

Nonostante tutte le accese discussioni, le infinite polemiche e ora anche questo sito, Hogwarts Legacy continua ad essere uno dei giochi più chiacchierati e popolari del momento. Sia nel bene che nel male, questo incredibile buzz mediatico sta dando una spinta impressionante all’esperienza videoludica sviluppata dai ragazzi di Avalanche Software, tanto che ad oggi, a pochi giorni dal lancio, il titolo è già il più acquistato su Steam.

