Uno dei giochi più attesi dell'anno è senza ombra di dubbio Hogwarts Legacy, l'action RPG sviluppato da Avalanche e ambientato nel Mondo Magico di Harry Potter. Il titolo uscirà ufficialmente sulle console next-gen il 10 febbraio:

In Hogwarts Legacy impersonerete i panni di uno studente arrivato al quinto anno accademico della scuola di magia e stregoneria più famosa di sempre, e avrete un ruolo chiave nello scoprire un mistero che rischia di mettere in pericolo l'intero Mondo Magico.

In Hogwarts Legacy impersonerete i panni di uno studente arrivato al quinto anno accademico della scuola di magia e stregoneria più famosa di sempre, e avrete un ruolo chiave nello scoprire un mistero che rischia di mettere in pericolo l’intero Mondo Magico. Sarà dunque il vostro compito salvare la situazione, dato che il gioco è ambientato alla fine dell’800, e quindi oltre un secolo prima della nascita di Harry Potter; non saranno infatti presenti i personaggi della saga, ma tutti i luoghi più iconici e amati dai fan delle storie di J.K. Rowling.

Il castello di Hogwarts è stato riprodotto con un’accuratezza incredibile, e se avete visto i film di Harry Potter o letto i libri vi sentirete come a casa, desiderando di esplorare ogni angolo della scuola per scoprirne tutti i segreti. Ovviamente, dovrete anche svolgere le mansioni da studenti normali: dopo essere stati smistati in una delle quattro casate, dovrete frequentare le lezioni delle materie più famose della saga per imparare nuovi incantesimi, pozioni e abilità, interagire con i compagni e aiutarli nelle loro missioni.

Dato che Hogwarts Legacy è un open world, anche il mondo al di fuori del castello è enorme e tutto da esplorare; il vostro mezzo di trasporto principale sarà la scopa, con cui potrete volare per tutta la mappa. In alternativa, potrete cavalcare uno tra i tantissimi animali fantastici presenti nel gioco, come ippogrifi, testhral e molto altro. Insomma, il Mondo Magico vi aspetta, e vi riserverà decine di ore di divertimento e incantesimi.

Il Mondo Magico vi aspetta, e vi riserverà decine di ore di divertimento e incantesimi.

