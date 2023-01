Basandosi sul concetto di libertà ci si aspettano tantissime cose da fare in Hogwarts Legacy (qui trovate il nostro provato). Il nuovo videogioco ispirato al mondo di Harry Potter, infatti, promette molte possibilità di approccio differenti a coloro che vi si avventureranno, senza troppi obblighi e con stimoli continui. Un’avventura così quante ore potrebbe mai durare se ci mettessimo in testa di volerlo completare al 100%?

La risposta a una domanda del genere viene direttamente dagli autori di Hogwarts Legacy (tramite ComicBook.com). Ne ha parlato nel dettaglio Alan Tew, director del gioco, anticipando quella che è stata la sua personalissima esperienza proprio in questo senso: “Ci siamo resi conto che la longevità varia moltissimo sulla base del singolo giocatore e su quella del completamento delle varie secondarie. Posso quindi limitarmi a descrivere la mia esperienza personale. Io sono una di quelle persone, come potete immaginare, che ha vissuto l’intero gioco più volte e potete capire quanto lo conosca. Ho completato una partita, di recente, al 100% e anche con tutte le mie informazioni e la mia conoscenza ho avuto bisogno di oltre 80 ore per arrivare alla fine. Ci sono una marea di contenuti con cui divertirsi e non vedo l’ora che le persone possano provare quest’esperienza”.

In base alle parole di Tew, quindi, specificando che si parla del gioco completato al 100% (con anche le secondarie incluse), si potrebbe ipotizzare che la storia principale duri circa una quarantina di ore. Come specificato da lui stesso, però, la situazione varierà con ogni giocatore di Hogwarts Legacy, proprio perché si tratta di un videogioco “aperto” che mira all’approccio singolo e alle varie scelte durante la run.

Prima di salutarci vi consigliamo, inoltre, di fare un salto sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi, con curiosità, chicche e riflessioni sul settore e le attuali possibilità di approccio che offre.